Trei tineri din judetul Olt au fost arestati dupa ce au omorat in bataie un barbat de 42 de ani

Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe langa Tribunalul Olt, in 9 august, in jurul orei 22, pe fondul consumului de alcool si al unor discutii contradictorii purtate de un barbat de 42 de ani din Slatina, cu trei tineri, cu varste cuprinse intre 16 si 21 de ani, acestia l-au atacat cu bate in timp ce victima se afla in apropierea locuintei sale.Cei trei l-au lovit pe barbat cu pumnii, picioarele si batele pe care le aveau. Barbatul nu a putut riposta, fiind luat prin surprindere de acest atac Victima a fost gasita inconstienta in dimineata de 10 august de catre fratele acesteia. Barbatul a fost dus la Spitalul Judetean de Urgenta Slatina, unde in 11 august a murit.Medicul legist a transmis in urma efectuarii necropsiei ca moartea barbatului a fost violenta , fiind cauzata de o insuficienta cardiorespiratorie acuta, consecinta asfixiei mecanice prin sugrumare cu fractura osului hioid si coma hipoxica prelungita.Cei trei agresori, doi din Slatina si unul din Crimpoia, nu aveau antecedente penale.Ei au fost retinuti pentru 24 de ore pentru omor si ulterior arestatti preventiv pentru 30 de zile.