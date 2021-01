Un farmacist a fost arestat dupa ce a scos intentionat peste 500 de doze de vaccin anti-COVID din frigider

A recunoscut

Din nefericire, o parte dintre doze au fost deja administrate de spital inainte ca angajatii sa si dea seama ca au fost contaminate, au declarat reprezentati ai sistemul spitalicesc. Farmacistul in cauza a fost retinut de organele de politie . El a fost pus sub acuzare pentru fapta comisa, relateaza New York Times. La acest moment nu este clar care ar fi putut fi motivul din spatele gestului extrem facut de reprezentantul sistemului sanitar. Departamentul de politie Grafton investigheaza incidentul impreuna cu FBI si Administratia pentru Alimente si Medicamente.Advocata Aurora Health a facut public sirul cronologic al evenimentelor: In primul rand, s-a spus ca dozele au fost luate accidental. Apoi, miercuri farmacistul a recunoscut ca a scos intentionat flacoanele, scrie B1TV. Joi, intr-un apel video cu reporterii, Jeff Bahr, presedintele Aurora Health Care Medical Group, a spus ca farmacistul a recunoscut ca a scos flacoanele din frigider in doua nopti consecutive - Ajunul Craciunului si Craciun, si ca spitalul a administrat 57 din doze inainte de a-si da seama cat timp au stat la temperatura camerei.La randul sau, doctorul Bahr a spus ca nu exista dovezi ca farmacistul a manipulat vaccinul in alt mod decat prin a-l scoate din frigider.Spitalul s-a consultat cu Moderna, compania farmaceutica care a produs vaccinurile, si a fost asigurat ca vaccinurile nu vor afecta persoanelor care le-au primit. Insa din cauza ca moleculele de ARN din vaccin se destrama rapid la temperatura camerei, dozele "au devenit mai putin eficiente sau ineficiente", a spus dr. Bahr.De asemenea, acesta a mai sus ca cele 57 de persoane care au primit vaccinul au fost notificate.Wisconsin a experimentat un val devastator de cazuri de coronavirus in toamna si a fost pentru mult timp statul cel mai afectat in raport cu populatia sa. Cel putin 5.195 de locuitori din Wisconsin au murit.CITESTE SI: "O asistenta a murit la opt ore dupa ce i-a fost administrat vaccinul anti-COVID". Reactia autoritatilor: Este un FAKE NEWS