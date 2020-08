Un barbat acuzat ca a sechestrat o fata de 13 ani pe care a violat-o in mod repetat a fost arestat. Initial, judecatorii l-au lasat in libertate

"In perioada noiembrie 2016-iunie 2017, barbatul, profitand de imposibilitatea unei minore, in varsta de 13 ani, de a se apara ori de a-si exprima vointa, ar fi intretinut raporturi sexuale cu aceasta", a declarat Laura Belciugan, purtatorul de cuvant al IPJ Braila, potrivit adevarul.ro.Potrivit sursei citate, Gheorghe Dima a fost propus pentru arestare preventiva in 12 august, dar Judecatoria Braila a respins cererea Parchetului de arestare preventiva a barbatului, plasandu-l sub control judiciar pentru o perioada de 60 de zile.Procurorii au contestat decizia, iar in cursul zilei de marti, 18 august, barbatul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile si introdus in Centrul de Retinere si Arestare Preventiva din cadrul IPJ Braila, mai arata adevarul.ro.