Un barbat care urma sa fie fie incarcerat in Centrul de Retinere si Arestare Preventiva din Bucuresti a evadat. Suspectul a fost prins la scurt timp

"In aceasta seara, un barbat de 33 ani, ce urma sa fie incarcerat in Centrul de Retinere si Arestare Preventiva nr 1, in baza unei ordonante de retinere, cercetat sub aspectul savarsirii infractiunii de furt calificat, profitand de o imprejurare favorabila, a reusit sa paraseasca pentru scurt timp incinta", a transmis, luni seara, Politia Capitalei.Sursa citata a precizat ca suspectul a fost prins imediat, de catre agentii structurii de retinere si arestare preventiva, si a fost introdus in arest."Urmeaza a fi sesizata unitatea de parchet sub aspectul savarsirii infractiunii de evadare. Conducerea Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti a dispus verificari la Serviciul Independent de Retinere si Arestare Preventiva", a mai precizat Politia Capitalei.