Un barbat de 60 de ani si fiul sau de 21 de ani, arestati dupa ce au avariat doua masini de politie

Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Politie al Judetului Tulcea, pe data de 3 septembrie, politistii din cadrul Postului de Politie Frecatei, au oprit in trafic "un atelaj tractat, condus de un barbat de 60 de ani, din localitate"."Barbatul a adoptat o atitudine agresiva fata de acestia. In sprijinul barbatului, au sosit inca doi tineri, membrii ai familiei, de 21, respectiv 24 de ani, impreuna continuand a adresa injurii si amenintari la adresa politistilor, actiunile culminand cu avarierea unui numar de doua autospeciale ale politiei", se arata in comunicat.Sursa citata a precizat ca pentru aplanarea conflictului, politistii, cu sprijinul luptatorilor Serviciului Actiuni Speciale, i-au imobilizat pe barbati.Pe data de 4 septembrie, barbatul de 60 de ani si fiul sau de 21 de ani au fost retinuti pentru 24 de ore,pentru ultraj si tulburarea linistii publice, iar pe data de 5 septembrie au fost prezentati instantei care a decis arestarea lor preventiva pentru 30 de zile.Cercetarile sunt continuate de catre procurori din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Tulcea.