Un barbat din Slatina prins fara masca a fost arestat

O patrula din cadrul Politiei Slatina s-a sesizat din oficiu ca un barbat nu poarta masca de protectie, anunta stiri.tvr.ro Atunci cand i-au cerut sa se legitimeze, slatineanul a devenit agresiv cu oamenii legii. El aincercat sa lovesca politistii cu capul in fata, reusind sa raneasca unul dintre politisti.Barbatul a fost retinut pentru 24 de ore sub aspectul savarsirii infractiunii de ultraj, iar apoi instanta de judecata a dispus arestarea preventiva pentru 30 de zile.Barbatul a fost introdus in Centru de Retinere si Arestare Preventiva din cadrul Inspectoratului de Politie al Judetului Olt.