Un barbat si o femeie de cetatenie romana, arestati in Elvetia sub banuiala ca au condus o retea de prostitutie ilegala

Arestarea celor doi, in varsta de 38 de ani, vine dupa cateva luni de ancheta , a mentionat politia cantonala intr-un comunicat difuzat luni dupa-amiaza.Cei doi cetateni romani sunt acuzati ca au condus o retea de prostitutie ilegala, gestionand "case de toleranta" in mai multe orase din Ticino, si ca le cereau femeilor chirii supraevaluate si taxe pentru permisul de sedere.