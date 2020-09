Un italian urmarit in intreaga Europa, pentru comiterea unor infractiuni sexuale, s-a sinucis in arestul Sectiei 9 din Capitala

Abramo Marandino este cetateanul italian de 51 de ani care a fost gasit miercuri fara suflare in celula politiei, Sectia 9 din Capitala.Acolo astepta sa fie extradat, cata vreme pe numele lui exista deja de anul trecut un mandat european de arestare pentru acuzatii extrem de grave de natura sexuala. Acesta ar fi abuzat ani la randul de fetita iubitei sale, pe care ar fi si batut-o de nenumarate ori, obligand-o sa stea inchisa in casa.De cateva luni avea o relatie cu o romanca din Albesti, judetul Constanta. La un control de rutina, politistii din comuna l-au legitimat si asa au aflat ca este unul dintre cei mai cautati oameni din intreaga Europa. A fost retinut in acel moment si s-a decis ca trebuie sa fie extradat in Italia. Initial, barbatul a fost de acord cu extradarea, spunand ca vrea sa isi dovesdeasca nevinovatia, dupa care s-a razgandit.Miercuri dimineata a fost gasit fara suflare, dupa ce undeva in cursul noptii si-a pus capat zilelor, folosind un cearsaf din celula. Acum se efectueaza o ancheta pentru a se vedea daca sinuciderea ar fi putut fi evitata sau nu.