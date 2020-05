Un roman, fost membru al Legiunii Straine, a fost arestat in Franta

Ziare.

Cautat de justitie in Romania, barbatul isi gasise refugiu in Franta intr-o casa rurala din departamentul Seine-et-Marne. Pentru arestarea lui au fost mobilizate Brigazile de cercetare si interventie din Creil si Lille, transmite CNews.fr Barbatul de 45 de ani era cautat din autoritatile romane, fiind suspectat de omucidere cu arma de foc, comisa pe 9 martie in Bacau. El era cunoscut si de serviciile de politie romane pentru amenintari si extorcari de fonduri prin violenta.In 21 mai, Romania semnalase Frantei posibila prezenta a unui individ urmarit de politia romana in Hexagon. Anchetatorii politiei judiciare din Creil l-au localizat intr-o casa din Creil. Interventia a avut loc a doua zi dupa emiterea mandatului de retinere european.La perchezitie, politia a confiscat peste 30.000 de euro, trei telefoane mobile si o arma de calibru de 9 mm, similara celei utilizate in crima din Romania.Individul a fost prezentat Curtii de apel din Amiens si incarcerat in asteptarea extradarii sale.