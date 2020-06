Un sucevean, acuzat ca a furat 19 masini si a fugit spargand doua baraje de Politie. Barbatul va fi predat autoritatilor din Luxemburg

Ziare.

com

Din mandatul european de arestare emis pe numele suceveanului cu dubla cetatenie reiese ca barbatul este acuzat ca face parte dintr-un grul infractional organizat si ca pe parcursul anului 2019 a comis pe teritoriul Marelui Ducat de Luxemburg 26 de infractiuni. Suceveanul este acuzat ca numai in perioada 05 septembrie 2019 - 08 decembrie 2019,In 5 decembrie 2019, romano-ucraineanul a fost la un pas sa fie prins, dar a scapat dupa ce a spart doua baraje de Politie., se arata in mandatul european de arestare emis pe numele barbatului de 37 de ani.Barbatul din Suceava dat in urmarire de aurotitatile din Luxemburg a fost prins cand incerca sa intre in tara prin Punctul de Trecere a Frontierei Halmeu, judetul Satu-Mare. Ulterior, barbatul de 37 de ani a fost arestat de Curtea de Apel Oradea in vederea predarii catre autoritatile din Luxemburg.