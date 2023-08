UPDATE: Sile Pietroi s-a predat

Intelopul Vasile Fierbantu, alias Sile Pietroi, s-a predat vineri dupa ce Curtea de Apel Bucuresti a decis, in aceeasi zi, ca el va fi arestat.

Curtea a emis mandate de arestare pentru 29 de zile pe numele lui Fierbantu si a altor trei membri ai retelei sale, informeaza, vineri, NewsIn.

Avocatul clanului lui Sile Pietroi a sustinut, tot vineri, in timpul procesului, ca rechizitoriul procurorilor e intocmit haotic, iar cele 13 volume de urmarire penala reprezinta o colectie a dosarelor pe care cei noua invinuiti le au pe la diferite sectii de politie.

Magistratii Tribunalului Bucuresti au retinut, in motivarea sentintei din 19 iunie, in care i-au pus in libertate pe cei noua, ca nu exista probe si nici indicii privind infractiunile de care sunt acuzati.

"Instanta constata ca nu sunt dovedite nici temeiurile juridice in baza carora se solicita arestarea preventiva, majoritatea inculpatilor neavand antecedente penale si nefiind facuta dovada ca inculpatii s-au sustras urmaririi penale, au zadarnicit aflarea adevarului prin orice mijloc, ca pregatesc savarsirea altor fapte penale, sau ca prezinta pericol social concret pentru ordinea publica", se arata in motivarea sentintei.

In plus, magistratii au mentinut ca pentru Fierbantu, nu a existat dovada ca a fost citat sa se prezinte la ancheta si nici nu are interdictie de a parasi localitatea sau tara, de la ultima sa audiere.

Ads

Instanta a retinut ca exista indicii numai pentru infractiunile de distrugere, lovire si asociere pentru savarsirea de infractiuni, insa a constatat ca prin aceste infractiuni nu se justifica arestarea preventiva.

Magistratii au motivat lasarea in libertate a celor noua interlopi prin faptul ca nu exista probe si nici indicii care sa dovedeasca infractiunile, iar acestea nu rezulta nici din convorbirile interceptate, declaratiile martorilor sunt contradictorii, partile vatamate nu i-au identificat, iar inculpatii nu au recunoscut fapta.

Sile Pietroi, capul retelei interlope, a fost prins, in noaptea de 18 spre 19 iunie, la Giurgiu, dupa o urmarire in care au fost implicate mai multe masini ale politiei si in timpul careia s-au tras mai multe focuri de arma.

Procurorii si politistii verifica implicarea retelei interlope condusa de Pietroi in prestarea unor servicii pentru politicieni in campania electorala.

Ads