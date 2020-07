VIDEO Activistii pentru drepturile animalelor au turnat vopsea rosie in fantanile din Trafalgar Square din Londra. Doua persoane au fost arestate

"Rebeliunea animalelor" spune ca actiunea simbolizeaza "sangele de pe mainile" Guvernului din timpul pandemiei.Intr-o postare de pe Twitter , acestia au spus ca focarul de Covid-19 ar fi putut fi prevenit daca lumea ar fi abandonat cresterea animalelor si ar fi adoptat in schimb o dieta bazata pe plante.Stephanie Zupan, un reprezentant al Rebeliunii Animalelor, a declarat: "Guvernul trebuie sa inceapa acum o tranzitie catre un sistem alimentar bazat pe plante sau risca viitoare pandemii zoonotice de proportii catastrofale."Grupul a declarat ca actiunea a fost coordonata in 20 de orase, inclusiv Bristol, Brighton si New York."Doua persoane au fost arestate in urma unui incident petrecut la fantanile din Piata Trafalgar azi. Ambele persoane raman in arest.", a declarat politia londoneza.