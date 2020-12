VIDEO Barbat arestat preventiv, dupa ce a agresat si talharit mai multe femei in Capitala

Potrivit Politiei Capitalei, Sectia 24 s-a sesizat din oficiu, in baza unor informatii, cu privire la faptul ca mai multe femei, pe parcursul a sapte luni din acest an, ar fi fost fie agresate, fie talharite de catre un barbat, care profitand de situatia lor le-ar fi sustras, prin violenta , diverse sume de bani.Vineri, a fost pus in aplicare un mandat de perchezitie domiciliara, barbatul fiind depistat si condus la audieri."In baza probatoriului administrat, a rezultat presupunerea rezonabila ca, in perioada februarie - septembrie 2020, barbatul de 41 de ani, prin violenta, ar fi deposedat trei persoane de diverse sume de bani, una dintre femei fiind in trei randuri victima. De asemenea, a rezultat si faptul ca, pe fondul unui conflict , acelasi barbat ar fi lovit o femeie, fara a o fi deposedat insa de vreun bun. Barbatul a fost retinut, iar ulterior instanta a dispus arestarea sa preventiva", se arata intr-un comunicat de presa al Politiei Capitalei, transmis sambata.Cercetarile sunt continuate de Sectia 24 Politie, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 5, sub aspectul savarsirii infractiunilor de lovire sau alte violente, talharie, talharie calificata si talharie calificata sub forma a trei acte materiale, cu barbatul in stare de arest preventiv.CITESTE SI: Adjunctul Politiei Olt, mesaj sfasietor despre fiul sau mort, pe care l-a scos chiar el din masina distrusa in accident