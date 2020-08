VIDEO Cine este tanara arestata dupa ce-a lovit intentionat o motocicleta de Politie si a fugit. Agentul a scapat cu viata printr-un miracol

Femeia se numeste Anda Vladescu are 32 de ani, este psiholog, si lucreaza la RA-APPS Bucuresti. Tanara a provocat un accident de circulatie groaznic pe Calea Eroilor, o strada din Buzau intens circulata, in seara zilei de miercuri, 19 august.Potrivit relatarilor unor surse din randul anchetatorilor, citate de Adevarul.ro , politistul aflat pe motocicleta ciocnita a incercat s-o opreasca pe soferita, semnalizand sonor si luminos, cu cateva minute inainte pe accident pentru a-i pune in vedere sa schimbe becuri arse de la sistemul de iluminare.Tanara s-a speriat si a accelerat, nu este clar din ce motive. Ar fi trecut ulterior pe rosu prin trei intersectii, iar intr-un final a hotarat sa traga de volan spre motociclistul care se apropiase de masina prin lateral.Imaginile de pe camerele de supraveghere surprind momentul impactului, motocicleta care ia foc si agentul care se rostogoleste pe carosabil cativa zeci de metri, dupa care se ridica socat si fuge inapoi.Tanara n-a oprit, ci a continuat sa conduca inca aproximativ 10 kilometri, pana a fost prinsa in trafic , pe raza localitatii Dealul Viei, limitrofe Buzaului.Anda Vladescu a lucrat ca psiholog la spitalele Sapoca si Sfantul Sava din Buzau si la Fundeni, dupa care s-a angajat la RA-APPS. In momentul incidentului se afla la rude in Buzau. In adolescenta, a fost prezentatoare in cateva concursuri locale de miss. Rudele sustin ca in ultima vreme era schimbata, anxioasa, insa nu le-a spus niciodata daca avea probleme. Tanara are domiciliul in Voluntari, Ilfov.