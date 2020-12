1 Decembrie. Ceremonii discrete de Ziua Nationala a Romaniei

Aproximativ 150 de militari din Ministerul Apararii Nationale vor participa, marti, incepand cu ora 11,00, la ceremonia oficiala in format restrans, organizata cu ocazia Zilei Nationale a Romaniei in Piata Arcul de Triumf.Potrivit MApN, pe timpul ceremoniei se va tine un moment de reculegere in memoria eroilor romani cazuti pe campurile de batalie pentru reintregirea neamului romanesc si a victimelor virusului SARS-CoV-2, vor fi trase 21 de salve de tun, iar presedintele Klaus Iohannis va depune o coroana de flori si va sustine o alocutiune.Evenimentul, care nu va fi deschis publicului, se va desfasura cu respectarea stricta a prevederilor legale referitoare la prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.Cu ocazia Zilei Nationale, reprezentanti ai Armatei Romaniei vor participa, la solicitarea si cu sprijinul autoritatilor locale, la pregatirea, organizarea si desfasurarea de ceremonii de mica amploare in unele garnizoane in care sunt dislocate mari unitati si unitati militare, iar militarii aflati in misiune in afara teritoriului national vor desfasura ceremonii militare in cadru restrans.De asemenea, drapelul national va fi arborat in toate institutiile militare din tara, iar la bordul navelor maritime si fluviale se va ridica Marele Pavoaz.Pentru buna desfasurare a ceremoniei oficiale organizate cu ocazia Zilei Nationale a Romaniei, Brigada Rutiera Bucuresti va dispune masuri pentru asigurarea fluentei in trafic si informarea conducatorilor auto asupra restrictiilor rutiere pe arterele care converg catre Piata Arcul de Triumf.Pe 25 noiembrie, presedintele Klaus Iohannis preciza ca ceremonia de 1 Decembrie de la Arcul de Triumf va fi extrem de restransa, fara parada militara si fara participarea publicului larg."In acest an, vom onora curajul si sacrificiile inaintasilor nostri facand noi insine sacrificiul de a renunta la bucuria participarii impreuna la manifestarile publice traditionale. Insa cu siguranta vom fi impreuna in spirit ca o natiune puternica mereu unita si solidara atunci cand in joc este chiar salvarea tarii noastre. Din acest motiv, am decis ca ceremonia care avea loc in fiecare an la Arcul de Triumf sa fiu in extrem de restransa, la care sunt invitati ambasadori straini, medici si personal medical", a afirmat Iohannis.El a spus ca de 1 Decembrie nu va fi o parada militara."Va fi, asadar, o ceremonie scurta, fara parada militara si, din pacate, fara participarea publicului larg. Recomandarea expertilor este de a renunta la orice fel de reuniuni si intalniri publice sau private, fiindca acestea accelereaza raspandirea virusului. Sunt recomandari pe care va indemn sa le respectam inclusiv de 1 Decembrie", a transmis atunci seful statului.