Acord romano-ucrainean in domeniul cooperarii tehnico-militare. Ministrul Nicolae Ciuca s-a intalnit cu omologul sau Andrii Taran

Romania sustine Ucraina

"Am discutat, astazi, cu omologul din Ucraina, Andrii Taran, despre teme de interes comune care au vizat, in principal, evolutiile recente ale situatiei de securitate din regiunea Marii Negre, dar si despre stadiul si perspectivele relatiilor de cooperare romano-ucrainene in domeniul apararii.L-am asigurat pe ministrul Taran de sprijinul Romaniei in procesul de intensificare a cooperarii in cadrul Parteneriatului NATO-Ucraina si in domeniul invatamantului militar, subliniind in context faptul ca tarile noastre au obiective similare in ceea ce priveste politica de securitate in regiune", a transmis Nicolae Ciuca pe pagina sa de Facebook "Pe timpul intalnirii am reiterat sustinerea ferma a Romaniei pentru suveranitatea si integritatea teritoriala a Ucrainei, in cadrul frontierelor sale recunoscute pe plan international.La finalul intrevederii, am semnat un acord la nivel guvernamental in domeniul cooperarii tehnico-militare", a mai transmis ministrul Apararii.Acordul va contribui la intarirea cooperarii bilaterale prin crearea cadrului legal necesar institutiilor si agentilor economici din cele doua tari pentru dezvoltarea de proiecte comune in domenii cum ar fi achizitia, repararea si modernizarea de armament si de tehnica militara, cercetarea si dezvoltarea in domeniul tehnico-militar si schimbul de informatii