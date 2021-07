O aeronava F-16 a pierdut in zbor rezervorul extern in momentul in care a lansat o bomba de antrenament

"In momentul lansarii unei bombe de antrenament, s-a produs desprinderea necomandata a unui rezervor extern de combustibil si a grinzii de acrosare triple de pe partea dreapta a aeronavei, materiale care au cazut in zona destinata tragerilor aer-sol din poligon", potrivit unei informari postate de site-ul Fortelor Aeriene Romane.Potrivit sursei citate, pilotul unei aeronave F-16 Fighting Falcon din dotarea Escadrilei 53 Aviatie Vanatoare a Fortelor Aeriene Romane a raportat incidentul de zbor din timpul executarii unor antrenamente cu trageri de lupta aer-sol in zona poligonului Malina din judetul Galati."Incidentul nu a pus in pericol viata pilotului sau a altor persoane si nici integritatea aeronavei sau a altor proprietati si bunuri de la sol", precizeaza Fortele Aeriene Romane.Conform procedurilor standard in aceste situatii, pilotul aeronavei a raportat situatia de urgenta si a aterizat in siguranta pe aerodromul de baza.O comisie numita de seful Statului Major al Fortelor Aeriene analizeaza cauzele producerii incidentului.