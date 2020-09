Ambasadorul SUA, la ceremonia de receptie a sistemului de rachete sol-aer Patriot: Romania isi consolideaza rolul in ceea ce priveste securitatea la Marea Neagra

"Mai bine de un secol SUA si Romania au stabilit o prietenie marcata de loialitate, dar si pentru dezvoltarea celor doua natiuni. Nu celebram doar livrarea unui simplu echipament militar. Suntem martorii unei noi ere in care Romania se poate apara pe sine si NATO de amenintari. Prin premierul Ludovic Orban si ministrul Apararii Nicolae Ciuca suntem martorii dezvoltarii in sectorul militar defensiv. Renasterea economica a Romaniei e vibranta si intr-o evolutie buna. Romania isi consolideaza rolul in ceea ce priveste securitatea la Marea Neagra", a afirmat ambasadorul SUA.El a subliniat ca Romania este varf de lance fiind primul partener in Marea Neagra care gazduieste sistemul Patriot, este o parte integranta a modernizarii militare a Romaniei."Generatia mea a trait cu frica armelor balistice deasupra capului, care a fost o amenintare cu dispartia umanitatii. Dar dupa terminarea Razboiul Rece, amenintarile nu au disparut. Amenintari de la Nord, Sud, Est si Vest. Rusia si China vor sa domine Vestul si sa dezstabilizeze ordinea creata.Europa si Romania trebuie sa ramana puternice pe pozitii la amenintarile de securitate si teritoriale. SUA ramane alaturi de Romania, unul dintre cei mai apropiati aliati. O economie puternica duce la o capacitate mare de aparare si o aparare puternica duce la o economie puternica. Romania nu are un aliat mai mare si mai puternic decat SUA", a afirmat Zuckerman.