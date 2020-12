Armata cauta militari de elita pentru Fortelele Speciale. "Viata incepe acolo unde se termina zona de confort"

Termenul de inscriere este mijlocul lunii ianuarie 2021."Daca vreti sa va alaturati Fortelor pentru Operatii Speciale, acum e momentul! Viata incepe acolo unde se termina zona de confort, spune Donald Neale Walsch, iar noi va invitam sa urmati programul intrunit de calificare in domeniul FOS si sa iesiti din zona de confort.Demaram inscrierile pentru Programul intrunit de calificare in domeniul FOS organizat de Scoala de Aplicatie a Fortelor pentru Operatii Speciale Burebista, cu termen de inscriere 18 ianuarie 2021", arata MApN in anunt.MApN mai precizeaza ca acest program se adreseaza doar militarilor.Citeste si: