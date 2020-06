Armata Romana cauta 1.059 de rezervisti voluntari

Ziare.

Posturile disponibile sunt de maistri militari , subofiteri, gradati si soldati in unitati militare din judetele Arad, Bacau, Bistrita-Nasaud, Botosani, Brasov, Braila, Buzau, Calarasi, Cluj, Constanta, Dambovita, Galati, Iasi, Ilfov, Neamt, Sibiu, Tulcea, Vrancea si din municipiul Bucuresti, potrivit Adevarul Candidatii au nevoie de actul de identitate in original si copie, certificatul de cazier judiciar, eliberat cu maximum sase luni inainte de data depunerii, acte de studii si alte documente care atesta alte competente dobandite in viata civila, in original si copie, permisul de conducere, in original si copie, si livretul militar, pentru cei care detin calitatea de rezervist, in original si copie.Documentele vor fi depuse la sediul Centrului Militar zonal, judetean sau de sector, pe a carui raza de responsabilitate isi au domiciliul, cat si la alte astfel de centre daca locul de munca sau resedinta temporara difera de localitatea de domiciliu.