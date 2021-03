Avioanele romanesti au interceptat si urmarit avioane ale Rusiei deasupra Marii Negre. NATO: O zi "neobisnuit de aglomerata"

In mai putin de sase ore au fost interceptate sase grupuri diferite de aeronave militare rusesti care zburau in apropiere de spatiul aerian al Aliantei, informeaza NATO, intr-un comunicat oficial.NATO subliniaza ca misiunile de pe data de 29 martie demonstreaza "disponibilitatea si capacitatea fortelor NATO de a proteja granitele Aliantei 24 de ore din 24".Potrivit sursei citate aeronavele F-16 norvegiene au interceptat in nordul Europei avioane rusesti dupa ce acestea din urma s-au apropiat de coasta Norvegiei. Au fost interceptate doua bombardiere Tu-95, care ulterior s-au indreptat spre sud, determinand Marea Britanie sa ridice Eurofighter, respectiv F-16. Ulterior, F-urile norvegiene au interceptat si doua Tu-160."Radarele NATO au detectat, de asemenea, trei avioane militare rusesti in apropierea spatiului aerian al NATO din regiunea Marii Negre", mai precizeaza sursa citata, citata de publicatia DefenseRomania.ro "Avioane de vanatoare din Turcia, Romania si Bulgaria au participat la operatiunea de interceptare in cadrul Politiei Aeriene. Avioanele NATO au "urmarit avioanele Federatiei Ruse pana acestea au parasit zona", se arata in comunicatul NATO NATO nu precizeaza in cazul tarii noastre despre ce avioane au efectuat interceptarea. Totusi, analizand ultimele incidente de acest fel, cel mai probabil este vorba de aeronave de tip MiG-21 LanceR.Totodata, intr-un incident separat, avioanele de vanatoare ale Italiei au interceptat un Il-38 care a fost escortat peste Marea Baltica si care zbura din Kaliningrad.