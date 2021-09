Americanii au început lucrările pentru modernizarea bazei militare de la Câmpia Turzii. Investiție de peste 130 de milioane de dolari FOTO

Armata Statelor Unite ale Americii a publicat imagini de la lucrările care au loc la Baza 71 Aeriană "General Emanoil Ionescu" de la Câmpia Turzii, acolo unde au loc numeroase proiecte de construcție.

Imaginile fac parte din construcția în desfășurare a unui depozit de muniție, construcție coordonată de Corpul de ingineri al Armatei Statelor Unite ale Americii (U.S. Army Corps of Engineers), în baza Inițiativei pentru Descurajare Europeană, implementată de U.S. European Command, potrivit defenseromania.ro.

Lucrările de modernizare ale Bazei de la Câmpia Turzii au ca țel final „îmbunătățirea procesului de descurajare în Europa de Est, consolidarea securității în regiune și dezvoltarea capacităților aliaților americani”, potrivit americanilor.

Misiunea Corpului de ingineri ai Armatei americane se desfășoară și în Bulgaria, unde mai multe proiecte se află în curs implementare.

Colonelul american Patrick Dagon a salutat aceste proiecte, precizând că „România și Bulgaria sunt aliați-cheie în cadrul NATO și suntem încântați că putem construi proiecte în beneficiul forțelor militare americane, române, bulgare, precum și a altor forțe din cadrul NATO, prin Inițiativa pentru Descurajare Europeană”, mai scrie sursa citată.

Investiția este de aproximativ 130 de milioane de dolari.

Baza militară de la Câmpia Turzii, cea mai mare investiţie a SUA din acest an în Europa

Despre modernizarea Bazei românești de la Câmpia Turzii a vorbit recent și ambasadorul României la Washington, Andrei Muraru, în cadrul unui interviu acordat agenției de presă Agerpres, în marja adunării generale a ONU care a avut loc la New York în aceste zile.

„Avem şi o bază la Câmpia Turzii care, prin Iniţiativa pentru Descurajare Europeană, SUA investesc în acest an 130 de milioane de dolari, care este cea mai mare investiţie americană din acest an în Europa, dar şi în alte dimensiuni ale acestei cooperări militare”, preciza diplomatul român.

La Câmpia Turzii americanii vor cheltui 30 de milioane de dolari pentru modernizarea pistelor, încă 32 de milioane de dolari pentru construirea unui depozit de combustibil modern, 68 de milioane de dolari pentru construirea altor depozite și hangare. Un alt contract de peste 14 milioane de dolari vizează lucrări de infrastructură.

Modernizarea bazei va include și un nou depozit de muniții, investiție care se va ridica la aproximativ 1.7 milioane de dolari, dar și un centru de comandă pentru operațiunile aeriene în care se vor investi mai mult de 2 milioane de dolari.

