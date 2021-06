Drona uriasa gasita in Marea Neagra de un echipaj al Agentiei Romane de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare VIDEO

Un angajat al ARSVOM a postat pe pagina sa de Facebook despre aceasta descoperire."O geamandura pierduta in larg la vreo 41 de mile marine de coasta, o drona imensa pescuita din apa Marii Negre plus bonus doua zburatoare mici obosite poposite in comanda de navigatie", a anuntat barbatul pe pagina sa de Facebook Drona gasita de ARSVOM a fost predata Ministerului Apararii Nationale, institutie careia i-ar apartine acest obiect.