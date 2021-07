Aviatia rusa a simulat distrugerea unei grupari navale de debarcare in Marea Neagra. Exercitii ale NATO cu avioanele F-16 romanesti

Avioanele F-16 romanesti au simulat o lupta aeriana cu F-16-uri elene

"Echipaje ale avioanelor din cadrul Aviatiei navale a FRMN si Aviatiei Regiunii Militare Sud au efectuat zboruri de pregatire deasupra acvatoriului Marii Negre, cu executarea de atacuri cu rachete si bombe asupra unor nave de lupta ale adversarului conventional. Din partea Aviatiei navale a FRMN, la activitati au participat avioane de vanatoare Su-30SM si bombardiere de front Su-24M, iar din cea a Aviatiei Regiunii Militare Sud, aeronave de tip Su-34 si Su-27", se arata intr-un comunicat de presa preluat de agentia Tass.Pe timpul exercitiului, echipajul unui avion amfibiu de tip Be-12 a indeplinit misiuni de cercetare a tintelor din acvatoriul Marii Negre.Rolul detasamentului de nave al adversarului conventional a fost jucat de navele mari de desant Saratov si Orsk ale FRMN.La exercitiu au participat peste 10 avioane. Pentru distrugerea tintelor, aeronavele au intrat pe cursul de lupta in mod individual sau in compunerea celulelor (doua aeronave). Echipajele avioanelor au efectuat atacuri cu rachete si bombe asupra tintelor maritime. In plus, acestea au exersat desfasurarea de misiuni de zbor la altitudini medii si mici, luand in calcul depasirea mijloacelor de aparare antiaeriana de la bordul navelor adversarului conventional."Organizarea unor astfel de exercitii ale Rusiei in Marea Neagra a fost determinata, probabil, de incidentul din 23 iunie, cand distrugatorul britanic HMS Defender a patruns aproximativ trei kilometri in apele teritoriale rusesti in zona Cap Fiolent din apropiere de Sevastopol. Atunci, pentru indepartarea navei britanice, au fost intrebuintate avioane de tip Su-24M ale FRMN, care au executat lansari de bombe in directia de deplasare a distrugatorului.Este interesant de remarcat faptul ca in sprijinul avioanelor de lupta ale FRMN (Su-30SM si Su-24M) au fost aduse avioane de vanatoare si bombardament de tip Su-34. Regiunea Militara Sud dispune de 36 de avioane de acest tip (trei escadrile), aflate in inzestrarea Regimentului 559 Aviatie de Bombardament - Morozovsk", scrie publicatia DefenseRomania.ro In Marea Neagra, in perioada 28 iunie - 10 iulie, se desfasoara exercitiul Sea Breeze-2021. La manevre participa militari din Ucraina, SUA, Canada, Marea Britanie, Olanda, Romania , Bulgaria, Grecia, Turcia, Letonia si din alte state. Este planificata implicarea in exercitii a aproximativ 4.000 de militari, 40 de nave de lupta, vedete si nave auxiliare, 30 de avioane si peste 100 de unitati de tehnica auto si blindata.Avioane F-16 romanesti au simulat o lupta aeriana cu avioane F-16 ale fortelor aeriene elene, in timp ce alte aeronave F-16 turcesti au simulat un atac asupra navelor NATO, in cadrul unui exercitiu desfasurat de Alianta Nord-Atlantica in largul coastelor Romaniei, informeaza Comandamentul Aerian Aliat (comanda centrala a fortelor aeriene NATO)."Dupa ce initial avioanele F-16 turcesti au simulat atacuri asupra navelor NATO, avioanele F-16 elene si romanesti, intr-un exercitiu separat, au realizat un atrenament similar, in care avioanele grecesti au atacat nave, care au ripostat in comun cu avioanele romanesti. Ulterior, avioanele elene si cele romanesti s-au angajat in lupte aeriene simulate", conform unui comunicat al comandamentului aerian aliat."In executarea acestui exercitiu a fost inclusa si interceptarea unei aeronave << tinta >>, reprezentata de un avion de transport C-27J Spartan din dotarea Fortelor Aeriene Romane, care a evoluat pe traiectul Baza 90 Aeriana Otopeni - Baza 57 Aeriana Mihail Kogalniceanu, de catre aeronave F16 Fighting Falcon apartinand Fortelor Aeriene Romane si, ulterior, de aeronave F16 apartinand Fortelor Aeriene Elene", informeaza Fortele Aeriene Romane.Intreaga operatiune a fost coordonata de catre un avion AWACS (de supraveghere radar) al NATO, care a participat la exercitiu.La manevrele militare ale Aliantei au participat, in total, avioane ale fortelor aeriene turcesti, elene si romane, un avion AWACS, un avion C-27, o aeronava de patrulare aeriana a Turciei, fregata italiana Fasan, fregata romana Regina Maria si fregata turca Barbaros. Cele trei fregate vor lua parte in urmatoarele zile la exercitiul Sea Breez 2021, unul dintre cele mai mari exercitii navale ale SUA si NATO in Marea Neagra.