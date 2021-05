Exercitiu la Baza Aeriana de la Boboc. 400 de militari au fost prasutati in cel mai mare eveniment de pregatire de la debutul pandemiei de coronavirus FOTO

In cadrul exercitiului multinational coordonat de catre Divizia 82 Aeropurtata americana cu scopul de a demonstra capacitatea strategica de reactie, interoperabilitatea si determinarea de a sprijini Alianta Nord-Atlantica, peste 1.000 de militari americani, polonezi, olandezi, germani si romani vor fi parasutati in cadrul Bazei Aeriene de la Boboc, cu scopul de a o recuceri din mainile adversarilor.Exercitiul reprezinta cea mai complexa activitate de instruire de la declansarea pandemiei Covid-19.Luni dupa-amiaza, in prima secventa a exercitiului, au fost parasutati in Baza Aeriana de la Boboc primii 400 de militari."Doresc sa transmit bun venit tuturor parasutistilor care participa la exercitiu in Romania, un stat NATO cu rol semnificativ in asigurarea securitatii regionale europene si euroatlantice. Rezultatul din poligonul de instructie al bravilor militari americani, germani, olandezi, polonezi si romani este un exemplu al realizarii interoperabilitatii structurilor aeropurtate aliate.Totodata, este o dovada a capacitatii operationale strategice aliate (...) Acest exercitiu urmareste cresterea capacitatii operationale si a interoperabilitatii, este asociat cu exercitiul NATO STATE FAST DEFENDER 21 care se focalizeaza pe consolidarea posturii de descurajare si aparare a spatiului euroatlantic.Ambele exercitii au importante faze operationale care se desfasoara acum. Armata Romaniei demonstreaza faptul ca este in masura sa si indeplineasca misiunea de aparare a tarii precum si la obligatiile de securitate asumate in cadrul NATO si UE si in cadrul parteneriatelor strategice. In actualul context de securitate consolidarea cooperarii Nord-Atlantice este tot mai necesara si justificata", a declarat general-locotenent Daniel Petrescu, seful Statului Major al Apararii.La randul sau, generalul American Joe Jearrard, loctiitorul comandantului fortelor terestre ale SUA in Europa, a multumit tuturor fortelor aliate si declarat astfel de exercitii valideaza capacitatea fortelor aliate NATO de a reactiona in situatiile de criza."Astazi, asistam la importanta strategica a unei forte globale de raspuns, pe masura ce acestea efectueaza operatiuni aeriene ca parte a exercitiului.Un raspuns rapid, este cu adevarat un exercitiu multinational, sisteme de intindere si proceduri intre parteneri si aliati pentru a testa mai multe capabilitati de domeniu. Obiectivele acestui exercitiu integreaza operatiunile armatei, aeriene si terestre cu sprijinul aerian comun si operatiunile speciale impotriva unei forte inamice opuse clasei mondiale. Aceste demonstratii valideaza capacitatea Comandamentului European al SUA de a trimite forte de mare disponibilitate intr-o zona desemnata in timp ce avanseaza interoperabilitatea aeriana intre aliatii NATO.Multumim aliatilor nostri din Romania pentru gazduirea unor astfel de exercitii vitale si aliatilor si partenerilor nostri din toata Europa pentru colaborarea si cooperarea lor continua. Suntem cu adevarat mai puternici impreuna", a spus generalul Joe Jerrard, loctiitorul comandantului fortelor terestre ale SUA in Europa.