Fortele Aeriene Romane au interceptat doua bombardiere si doua avioane de vanatoare ale Rusiei

On Tuesday, 19 May NATO Air Policing jets from Romania, Bulgaria and Turkey were launched due to Russian air activity...

"Ieri a fost o misiune de politie aeriana realizata de fortele aeriene romane, bulgare si turce, pe masura ce patru aeronave rusesti au evoluat pe un traiect de zbor in apropierea spatiului aerian NATO.Nu au intrat niciodata in spatiul aerian NATO, fortele rusesti au fost tot timpul in spatiul aerian international", a declarat, miercuri, purtatorul de cuvant al Ministerului Apararii Nationale, Constantin Spinu.El a explicat ca avioanele rusesti au venit pe deasupra Marii Negre, au intrat in zona in care tarile au dreptul sa ceara aeronavelor sa se identifice, iar misiunea de politie aeriana s-a facut sub comanda NATO."Cei de acolo decid, in functie de traiectul de zbor, care dintre aeronavele aflate in serviciul de politie aeriana pot sa se ridice. Prima data au primit misiunea fortele romane - s-au ridicat cu doua MIG-uri 21, s-au apropiat si au insotit cumva aeronavele rusesti pe traseul de zbor pana cand ele au iesit din zona noastra de competenta.Apoi, au fost preluate de doua aeronave bulgaresti, doua MIG 29, dupa care, dupa ce au iesit si din zona de competenta de patrulare a Bulgariei, au fost preluate de doua F16 turcesti, iar dupa ce au iesit si din zona de patrulare a Fortelor Aeriene Turce, misiunea s-a incheiat", a mai spus Spinu.Potrivit paginii de Facebook a NATO Allied Air Command , avioanele de politie aeriana NATO din Romania, Bulgaria si Turcia au fost lansate din cauza activitatii aeriene rusesti aproape de spatiul aerian NATO.Primele doua avioane ale Fortelor Aeriene Romane MIG-21 au decolat in intampinarea a doua bombardiere rusesti Tu-22, escortate de doua avioane de vanatoare Su-27."NATO este hotarata sa-si protejeze spatiul aerian si a transmis un semnal clar al capacitatii sale de a reactie. Avioanele de lupta cu reactie rapida ale Aliantei se afla in asteptare 24/7 pentru decolare, in cazul unor situatii neclare sau aproape de spatiul sau aerian", mai scrie pe pagina de Facebook.