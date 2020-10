FOTO Primele 12 transportoare Piranha V au ajuns la Scorpionii Rosii, una din unitatile de elita ale Armatei Romane

Piranha V

Vehiculele de lupta au fost transportate pe 12 platforme auto, in convoi, si au ajuns in aceasta dimineata la Craiova, a transmis Ministerul Apararii, marti, 13 octombrie.Amintim ca in urma cu o saptamana ministrul Nicolae Ciuca a anuntat ca primele 36 de transportoare blindate Piranha V, dupa ce au trecut cu bine de etapa receptiei calitative la Uzina Mecanica Bucuresti, vor fi livrate fortelor armate romane.In total, Armata romana va avea 227 de transportoare blindate, in valoare de 868 de milioane de euro.In acest sens amintim ca General Dynamics a platit deja 8,5 milioane de euro pentru ca a intarziat cu aproape un an livrarea primului lot. Initial, blindatele aveau probleme cu turela de 30 de mm si cu sistemul de comunicatii.Piranha 5 este un blindat cu o greutate de 30 de tone, care poate transporta 3 membri ai echipajului si 8 soldati. Poate fi configurat pe sasiuri 8x8 si 4x4. Are un motor diesel MTU 6V199 de 586 CP si 2.200 Nm.Piranha 5 poate rula cu o viteza maxima de 100 de km/h si are autonomie de 1.000 de km. Transportorul blindat poate urca rampe cu inclinatie de 60% si poate sa treaca prin santuri cu o adancime maxima de 1,5 metri.Transportoarele Piranha 5 care ar urma sa indeplineasca rolul de vehicul de lupta sunt echipate cu turele cu un tun de 30 de mm si mitraliera calibru 7,62 mm. Cele care vor avea rol de punct mobil de comanda vor avea o o turela cu mitraliera cal. 12,7 mm.