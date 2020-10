FOTO/ VIDEO Cum se pregatesc "beretele verzi" ale Armatei Romane. Carat de busteni in miez de noapte si marsuri de 12 km, dupa modelul trupelor speciale americane

"Dimineti magice cu licurici! Dupa ce au parcurs o alergare rapida pe distanta de 8 km, cursantii scolii sunt pregatiti pentru o noua zi de Evaluare si Selectie.Timp de cateva saptamani, militarii participanti la Programul intrunit de calificare in domeniul FOS, vor avea de parcurs o serie de probe extrem de solicitante, menite sa le testeze deprinderile si abilitatile practice si intelectuale necesare pentru accederea in urmatoarea etapa a programului", arata o postare a Scolii de Aplicatie a Fortelor pentru Operatii Speciale."Suntem pregatiti pentru noile provocari! In aceasta saptamana a demarat una dintre cele mai grele etape din pregatirea operatorilor FOS - Programul de Evaluarea si Selectie.Cum putea incepe o noua etapa de instruire, altfel decat cu un moment de "socializare", personajul cheie - Jimmy", arata Ministerul Apararii intr-o postare pe Facebook Zeci de militari romani vor sa lupte in fortele speciale ale armatei. Si se pregatesc intens, in aceste zile, pentru examenul care decide cine ramane si cine pleaca. Pregatirea pentru evaluarea si selectia luptatorilor de elita se desfasoara in judetul Brasov, la Scoala de Aplicatie a Fortelor pentru Operatii Speciale.Anul trecut din 144 de candidati doar 18 au absolvit.