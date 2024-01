Fregata Regele Ferdinand a intrat sub comanda NATO si face misiuni in Mediterana

Fregata "Regele Ferdinand" a intrat sub comanda NATO, urmand sa desfasoare o misiune de monitorizare a traficului maritim in Marea Mediterana, in cadrul Operatiei Sea Guardian.

Potrivit unui comunicat al Fortelor Navale Romane, dupa terminarea antrenamentelor planificate in cadrul Exercitiului "Mavi Balina 18", organizat de Turcia, nava militara romaneasca a intrat vineri, 5 octombrie, sub comanda Comandamentului Maritim Aliat al NATO (MARCOM) si desfasoara misiuni de monitorizare a traficului maritim in Marea Mediterana, in cadrul Operatiei Sea Guardian.

"Cei 240 de militari de la bordul fregatei Regele Ferdinand vor executa misiuni de supraveghere a traficului naval in Marea Mediterana, demonstrand astfel faptul ca tara noastra este un furnizor de securitate care detine platforme operationale dislocabile in diferite zone instabile de pe glob, acolo unde se impune prezenta militara a NATO pentru indeplinirea obiectivelor de securitate", se arata in comunicat.

Operatia Sea Guardian a fost lansata ca urmare a deciziilor luate la Summit-ul NATO de la Varsovia din anul 2016, pentru descurajarea unor amenintari la adresa partenerilor din Alianta.

"Angajamentul continuu al Romaniei si al Aliatilor pentru securitatea si apararea comuna arata ca suntem uniti de aceleasi valori democratice, impartasite de catre toti membrii Aliantei, si formam o comunitate puternica si unita, capabila sa raspunda tuturor amenintarilor, indiferent de tipul lor sau de zona de provenienta", a mai precizat sursa citata.

Fregata isi va incheia misiunile in Mediterana la sfarsitul lunii octombrie, cand va reveni in tara.