MApN: 15.000 de militari romani, aliati si parteneri vor participa, in perioada mai-iunie, la seria de exercitii DACIA 21 LIVEX

Ministerul Apararii anunta, sambata, ca aproximativ 15.000 de militari romani, aliati si parteneri vor participa, in perioada mai-iunie, la seria de exercitii DACIA 21 LIVEX desfasurate pe teritoriul national, care integreaza secvente de instruire in comun, in context aliat.Potrivit MApN, exercitiile vor fi precedate de etapa de afluire si dislocare a fortelor in zonele de antrenament, in lunile aprilie si mai, urmate de faza defluirii, din luna iunie.Primele efective si echipamente militare care au sosit in Romania, in perioada 12-17 aprilie, sunt formate din 120 de militari britanici si 55 de vehicule din dotarea acestora. Coloanele militare, insotite de echipaje de politie militara, se vor deplasa la sediul Brigazii 1 Mecanizate din Bucuresti, in data de 17 aprilie.Ulterior, in data de 20 aprilie, militarii se vor deplasa la Centrul National de Instruire Intrunita "Getica" din Cincu, unde vor incepe procesul de instructie, in cooperare cu structuri ale Fortelor Terestre Romane."DACIA 21 LIVEX confirma capacitatea Armatei Romaniei de a-si angaja capabilitatile in operatii defensive, precum si disponibilitatea permanenta a structurilor aliate si partenere de a disloca rapid in tara noastra efective credibile pentru realizarea apararii in fata oricarei potentiale amenintari la adresa securitatii nationale. De asemenea, DACIA 21 LIVEX verifica modul de realizare a sprijinului acordat de tara noastra pentru fortele si echipamentele militare care tranziteaza teritoriul national", a transmis MApN.