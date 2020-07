Incident armat intr-un club de noapte din Carolina de Sud (SUA) soldat cu doi morti si opt raniti

Seriful comitatului Greenville, Hobart Lewis, a declarat pentru CNN ca o echipa de politie care se afla intr-o misiune de patrulare a remarcat o "agitatie mare" in clubul de noapte, unde se aflau "cateva sute de persoane".Mai exact, doi ofiteri ai biroului serifului au observat oameni iesind in fuga din Lavish Lounge chiar inainte de ora locala 02:00, a indicat Hobart Lewis intr-o conferinta de presa. Patru persoane au fost transportate la spitalul Prisma Health din Greenville, dintre care doua au decedat ulterior.Lewis a indicat ca interiorul barului se aflau cel putin doi atacatori, dar acestia nu au fost inca retinuti. Ulterior, seriful a declarat pentru ziarul local Greenville News ca incidentul armat ar avea legatura cu "bande" criminale.Potrivit serifului Hobart Lewis, "multimea" asista la un concert organizat la respectivul club de noapte. Pe pagina sa de Facebook , Lavish Lounge anuntase anterior un concert al rapperului Foogiano in cadrul festivitatilor ocazionate de Ziua independentei SUA la 4 iulie. Seriful a confirmat de asemenea ca multimea adunata in clubul de noapte a incalcat restrictiile impuse in comitatul Greenville in contextul epidemiei de coronavirus Numarul cazurilor de contaminare cu COVID-19 a crescut in ultimul timp in Carolina de Sud. La sfarsitul lunii iunie, Greenville a devenit primul oras din acest stat american care a impus purtarea mastii faciale, dar guvernatorul statului, Henry McMaster, a refuzat sa impuna masura pe intreg teritoriul Carolinei de Sud, potrivit presei locale.