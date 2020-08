Israelul anunta ca a lovit mai multe pozitii-cheie ale Hezbollah din Liban ca raspuns la "tiruri" ale gruparii asupra soldatilor israelieni

"S-au tras focuri din Liban spre soldatii israelieni (...). Soldatii au raspuns cu rachete de semnalizare si foc. Apoi, in timpul noptii, elicopterele si avioanele de lupta au lovit posturi ale Hezbollah", a declarat armata israeliana intr-un comunicat.Mai inainte in cursul noptii, armata israeliana a anuntat un "incident de securitate " in apropiere de kibutul Manara, de-a lungul "liniei albastre", frontiera de facto ce separa cele doua tari aflate teoretic in stare de razboi.Mai multe surse au declarat pentru AFP ca au fost trase tiruri din Liban spre Israel. Agentia nationala de presa libaneza a mentionat, la randul sau, "rachete de semnalizare" din Israel spre zona Mays al-Jabal, precum si tiruri israeliene de "arma automata".Incidentul a avut loc in timp ce Hezbollahul libanez a anuntat in weekend ca a doborat o drona israeliana care a trecut granita cu Libanul, iar Israelul a declarat pur si simplu ca una dintre dronele sale "a cazut pe teritoriul libanez".