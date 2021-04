Zece noi programe de inzestrare pentru Armata Romaniei. Ministerul Apararii a primit aprobarea Parlamentului

Se au in vedere diferite sisteme de armament si masini de lupta, dar si autovehicule tactice blindate.Potrivit Ministerului Apararii noile programe de inzestrare sunt:1. Sisteme C4I cu capabilitati de integrare ISTAR;2. Sistem UAS tactic clasa I;3. Sistem armament individual tip NATO;4. Aparatura optica si optoelectronica - Etapa I;5. Masina de lupta a infanteriei, pe senile;6. Echipamente si sisteme de detectie, avertizare, decontaminare si protectie (individuala si colectiva) CBRN;7. Sistem de razboi electronic mobil;8. Modernizare sistem artilerie antiaeriana Oerlikon Model GDF 103 la standardul sistem artilerie antiaeriana cu capacitati CRAM;9. Sistem de securitate si aparare cibernetica;10. Autovehicule tactice blindate de tip usor."Aceste programe vor fi initiate incepand de anul acesta, in functie de posibilitatile de bugetare si de prioritatile stabilite de catre categoriile de forte si comandamente, si au in vedere operationalizarea tintelor de capabilitati obligatorii in cadrul procesului NATO de planificare a apararii", a transmis, marti, MInisterul apararii, printr-un comunicat d epresa."Ministerul Apararii Nationale urmareste sincronizarea programelor majore de inzestrare ale Armatei Romaniei cu industria nationala de aparare prin adoptarea unor masuri coerente si predictibile. Realizarea mentenantei echipamentelor militare si integrarea productiei unor componente de catre unii operatori economici raspund unei cerinte de securitate nationala. Inzestrarea cu tehnica performanta va permite adaptarea noastra la noile conditii ale mediului de securitate si indeplinirea misiunilor si obligatiilor ce revin Armatei Romaniei, in plan national si international", a afirmat ministrul Apararii, Nicolae Ciuca , in sedinta comuna a celor doua comisii.Solicitarea cu privire la initierea programelor de inzestrare a fost adresata in temeiul legii care instituie obligatia autoritatii contractante de a solicita aprobarea prealabila a Parlamentului pentru initierea procedurii de atribuire, in cazul in care valoarea estimata a contractului, fara TVA, este egala sau mai mare decat echivalentul in lei a 100 de milioane de euro.In baza Acordului politic national privind cresterea finantarii pentru aparare, bugetul Ministerului Apararii Nationale a fost stabilit, incepand cu anul 2017, la doua procente din PIB, fapt ce a creat conditiile pentru initierea unor programe de inzestrare strict necesare modernizarii Armatei Romaniei."Alocarea bugetara, impreuna cu Analiza strategica a apararii aprobata de C.S.A.T. si cu prevederile Programului de guvernare 2020-2024, vor conduce spre o structura de forte avand capabilitati cu un grad sporit de sustenabilitate si interoperabilitate, flexibile, robuste, mobile, superioare din punct de vedere tehnologic, rapid dislocabile si capabile sa fie angajate in operatii", a mai transmis MInisterul Apararii.