"Modelul suedez" privind gestionarea pandemiei COVID-19 a esuat. Sistemul medical e aproape de colaps. Primarul din Stockholm a cerut interventia armatei

Sineva Ribeiro, presedinta Asociatiei Suedeze a Profesionistilor din Sanatate, spune ca situatia este "teribila", potrivit Bloomberg Saptamana aceasta, locurile la terapie intensiva in Stockholmu au fost ocupate in proportie de 99%, provocand panica in oras. Primarul din Stockholm, Irene Svenonius, a spus ca situatia este "extrem de tensionata" si a cerut suplimentarea numarului de cadre medicale de la fortele armate suedeze.Intre timp, peste 100 de angajati ai unui spital pentru copii au fost redistribuiti in unitati de terapie intensiva, ceea ce inseamna ca pacientii care urmau sa sufere o interventie chirurgicala non-urgenta vor fi acum obligati sa astepte.Sambata, Finlanda a declarat ca este gata sa ajute prin preluarea pacientilor suedezi care au nevoie de terapie intensiva. Dar, inainte ca Suedia sa apeleze la ajutorul vecinilor sai nordici, va incerca sa utilizeze capacitatea disponibila in zone ale tarii mai putin impovarate, potrivit presei locale.De la inceputul pandemiei, Suedia a refuzat sa impuna carantina si a mizat pe imunitatea de grup, dar explozia cazurilor de COVID a impins-o pana la urma sa impuna cateva restrictii.CITESTE SI: Tensiunile dintre Armenia si Azerbaidjan continua. Cele doua tari se acuza reciproc de atacuri post-armistitiu care au dus la moartea mai multor militari