NATO va incepe procesul de retragere a trupelor din Afganistan. Peste 600 de militari romani se intorc in tara

Nicolae Ciuca: "Romania va actiona in acord cu deciziile aliate referitoare la calendarul retragerii din Afganistan"

Joe Biden: "Trupele americane vor fi retrase din Afganistan pana pe 11 septembrie 2021"

"Aliatii au decis ca noi vom incepe sa ne retragem fortele din cadrul misiunii 'Resolute Support' catre 1 mai. Aceasta retragere va fi ordonata, coordonata si deliberata. Asteptam ca retragerea tuturor fortelor americane si a celor ale misiunii sa se termine in cateva luni", precizeaza un comunicat publicat dupa anuntul presedintelui american Joe Biden Oficialii au decis ca toti militarii din Afganistan sa fie retrasi pana pe 11 septembrie. Procedura va fi demarata in doua saptamani si se va desfasura pe etape.Peste 600 de militari romani din Afganistan vor reveni in tara in urmatoarele luniIn Afganistan sunt 670 de militari romani care vor reveni in tara in urmatoarele luni. 27 si-au pierdut viata in cei 20 de ani de razboi, transmite Digi 24 Ministrul roman al Apararii, Nicolae Ciuca, a precizat ca Romania va actiona in acord cu deciziile aliate referitoare la calendarul retragerii din Afganistan."Am participat astazi la reuniunea extraordinara comuna a ministrilor de externe si ministrilor apararii din statele membre NATO, organizata in format videoconferinta. Reuniunea a avut loc in contextul finalizarii analizei administratiei SUA cu privire la Afganistan si a deciziei de retragere a fortelor americane pana la 11 septembrie 2021.Am apreciat maniera de raportare a SUA la ansamblul problematicii situatiei din Afganistan, atat din perspectiva dialogului si coordonarii cu Aliatii, cat si in ceea ce priveste impulsionarea negocierilor si procesului de pace intra-afgan.Pe timpul discutiilor, am evidentiat angajamentul de lunga durata al Romaniei pentru stabilitatea si securitatea Afganistanului si am subliniat importanta focalizarii atentiei asupra aplicarii masurilor consistente de asigurare a protectei fortelor NATO din Afganistan in perioada urmatoare, concomitent cu o abordare coordonata privind retragerea trupelor.Pe acest fond, urmare discutiilor aliate, ministrii afacerilor externe si ai apararii aliati am adoptat o Declaratie comuna a Consiliului Nord-Atlantic prin care a fost decisa demararea procesului de retragere a fortelor aliate din Afganistan incepand cu 1 mai 2021. Ca unul din cele mai importante state contributoare cu trupe la Misiunea Resolute Support, cu peste 600 de militari dislocati in prezent, Romania va actiona in acord cu deciziile aliate referitoare la calendarul retragerii.In contextul discutiilor, a fost abordata si situatia de securitate recent creata in Vecinatatea Estica. Ministrii de externe si ai apararii din statele membre NATO am exprimat ingrijorarea privind evolutiile recente si cresterea semnificativa a prezentei trupelor militare ruse in Crimeea ilegal ocupata si la frontiera de est a Ucrainei", a precizat Ciuca.Presedintele SUA, Joe Biden, a anuntat ca trupele americane vor fi retrase din Afganistan pana pe 11 septembrie 2021, la aproape 20 de ani de la interventia militara americana declansata ca reactie la atentatele din New York si Washington."A venit momentul sa incheiem prezenta militara americana in Afganistan. A venit momentul sa aducem trupele acasa. Vom incepe retragerea pe 1 mai, in coordonare deplina cu partenerii si aliatii nostri. Le sunt recunoscator profund aliatilor care au fost alaturi de noi. Ne vom retrage inainte de implinirea a 20 de ani de la atentatele din 11 septembrie", a declarat Biden."Nu vom efecua o retragere in graba. Vom face acest lucru in mod responsabil, deliberat si in siguranta. Retragerea se va desfasura in deplina coordonare cu aliatii si partenerii nostri, care acum au mai multe trupe in Afganistan decat avem noi. Talibanii stiu ca daca ne vor ataca ne vom apara, atat noi, cat si partenerii, cu toate capacitatile de care dispunem", a subliniat presedintele SUA."Nu putem continua ciclul prelungirii prezentei noastre militare in Afganistan in speranta ca vom crea conditii ideale pentru retragere si asteptand rezultate diferite. Sunt al patrulea presedinte american care gestioneaza prezenta militara in Afganistan. Doi republicani si doi democrati. Nu vreau sa transfer aceasta responsabilitate celui de-al cincilea presedinte. A venit momentul sa incheiem cel mai lung razboi al Americii. Este momentul ca trupele americane sa revina acasa", a precizat Joe Biden, subliniind ca Statele Unite vor continua sa ofere consultanta serviciilor de securitate afgane si vor mentine vigilenta pentru a evita amplificarea terorismului."Am mers in Afganistan din cauza atacului inspaimantator produs acum 20 de ani. Acest lucru nu poate explica de ce ar trebui sa ramanem acolo in 2021. Ne-am atins obiectivele, Osama ben Laden este mort, iar reteaua Al-Qaida a fost destructurata. Mai degraba decat sa revenim la razboi cu talibanii, trebuie sa ne concentram pe provocarile care vor determina pozitionarea noastra acum si in anii urmatori", a argumentat presedintele SUA.Trupele Aliantei Nord-Atlantice care participa la misiunea din Afganistan vor fi retrase in acelasi timp cu cele din Statele Unite, in septembrie 2021, a anuntat, la randul sau, secretarul de Stat american, Antony Blinken.Tarile cele mai angajate in Afganistan sunt SUA, Germania, Turcia, Regatul Unit s Italia. Acestor cinci tari le revin 6.000 din cei 9.592 de soldati angajati de 36 de state membre ale NATO si parteneri precum Ucraina (10 soldati) in operatiunea NATO "Resolute support".Pe 11 septembrie se implinesc 20 de ani de la atacurile din SUA