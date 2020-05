Nicolae Ciuca: Parteneriatul Strategic cu SUA, pilon esential al securitatii Romaniei

Ziare.

Nicolae Ciuca a afirmat, luni, la un eveniment organizat de Ambasada SUA la Bucuresti pentru a marca Memorial Day (Ziua Comemorarii Eroilor), ca "eroii sunt terenul solid" pe care orice natiune si-a construit istoria.El a afirmat ca in teatrele de operatii din deceniile recente americanii si romanii au luptat de multe ori umar la umar pentru ideile si valorile lor comune.Ministrul Apararii Nationale a declarat ca prezervarea si apararea democratiei, libertatii, statului de drept si respectului pentru oameni au presupus nu numai un imens efort, ci si sacrificiul suprem a sute de mii de femei si barbati si ca acestora nu ar trebui sa li se aduca omagiu doar in cadrul unor evenimente specifice."Este datoria noastra sa-i onoram in fiecare zi din viata noastra. Suntem azi aici sa (...) aducem tribut celor care au ales sa-si sacrifice vietile pentru un viitor mai bun. Acesta este motivul pentru care sacrificiul lor individual face ca libertatea noastra comuna sa fie atat de mult pretuita (...). Suntem mandri sa fim aliatii vostri de incredere", a spus Nicolae Ciuca.Ministrul Apararii Nationale i-a multumit ambasadorului SUA in Romania, Adrian Zuckerman, Consulatului General si personalului care a asigurat vize pentru personalul medical si specialistii CBRN romani care au plecat luni spre statul american Alabama pentru a oferi sprijin autoritatilor locale in lupta contra COVID-19.Ambasadorul SUA in Romania, Adrian Zuckerman, a declarat ca Memorial Day este una dintre cele mai importante zile. "In aceasta zi ii onoram pe cei care au facut sacrificiul suprem in slujba tarii noastre", a spus Adrian Zuckerman.El i-a multumit ministrului Nicolae Ciuca si sefului Statului Major al Apararii, Daniel Petrescu, pentru participarea la eveniment, mentionand ca prezenta lor este graitoare pentru puterea Parteneriatului Strategic bilateral.Adrian Zuckerman a spus ca Memorial Day era in mod normal o zi pentru mari adunari, in vederea aducerii unui omagiu militarilor care au murit in apararea SUA, insa anul acesta este diferit, din cauza pandemiei de COVID-19.El a afirmat ca SUA continua sa fie pregatita, chiar in mijlocul unei pandemii, sa lupte alaturi de aliatii si partenerii sai pentru a garanta ca libertatile pentru care au luptat militarii americani vor dainui."America continua sa sprijine o Europa puternica si libera, legata de valorile noastre comune ale democratiei si suveranitatii nationale", a spus Adrian Zuckerman.El a declarat ca Parteneriatul Strategic bilateral cu Romania nu a fost niciodata mai puternic si ca Romania nu are un prieten mai bun decat poporul american.Adrian Zuckerman a afirmat ca soldati americani si romani au luptat si au murit unul langa altul in locuri indepartate pentru a pastra obiectivele comune - libertatea, statul de drept si drepturile fundamentale ale omului."Impreuna vom infrange flagelul COVID. Impreuna ne vom recladi economiile. Impreuna ne vom mentine drepturile noastre civile. Impreuna nu vom permite influente straine maligne pentru a priva oamenii nostri de libertate", a adaugat ambasadorul SUA in Romania.Ambasadorul SUA si ministrul Nicolae Ciuca au depus o coroana de flori in memoria militarilor cazuti la datorie.