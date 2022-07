Obama a transmis condoleante pentru decesul sublocotenentului Claudiu Vulpoiu

Presedintele american, Barack Obama, a transmis condoleante pentru moartea sublocotenentului Claudiu Vulpoiu, in Afganistan, in urma cu o saptamana.

In cursul unei covnorbiri telefonice a ministrului Apararii, Mircea Dusa, cu omologul sau american, Charles Timothy Hagel, luni, oficialul american a prezentat ministrului roman condoleante, in numele presedintelui Barack Obama, pentru decesul sublocotenentului Claudiu Stefan Vulpoiu, militarul roman care si-a pierdut viata saptamana trecuta in teatrul de operatii din Afganistan.

Secretarul Apararii a reafirmat sprijinul Statelor Unite in promovarea Parteneriatului Strategic cu Romania si si-a exprimat satisfactia, in numele Guvernului American, ca Romania a dovedit ca ramane un partener de incredere al Aliantei la granita estica a spatiului euroatlantic, se arata intr-un comunicat de presa.

Cei doi oficiali au discutat despre redefinirea obiectivelor Aliantei Nord Atlantice, inaintea Summit-ului din Tara Galilor, in contextul evolutiilor geostrategice.

Ministrul Dusa a abordat tema securitatii in zona Marii Negre, subliniind importanta continuarii colaborarii intre fortele navale ale celor doua state, prin exercitii comune si proiecte concrete de cooperare, se arata in comunicat.

O alta tema importanta pe agenda discutiei a fost legata de necesitatea repozitionarii fortelor si capabilitatilor NATO in tarile de granita ale Aliantei, in ceea ce priveste apararea antiaeriana, securitatea maritima, supravegherea si asigurarea securitatii spatiului aerian comun.

A.I.

