VIDEO Plugusorul de pandemie al Armatei Romane: "S-a raspandit la inceput de an un virus spartan. Mainile voi le spalati, pe COVID sa-l alungati"

"Aho, aho, copii si frati/Stati putin si reflectati/Mainile voi le spalati/Pe COVID sa-l alungati", sunt primele versuri ale Plugusorului MApN.Militarii mai spun ca "Maine anul se-noieste/Plugusorul se porneste/Pe COVID il biruieste si pe noi ne fericeste"."Iarna-i grea, omat nu are/Semne bune oare are?/Semne bune de-ar avea/De COVID noi am scapa", mai spun militarii in Plugusorul in care vorbesc si despre faptul ca "s-a raspandit la inceput de an un virus spartan" care "ne-a izolat in case cu mastile pe fata, ne-a pus sa ne spalam pe maini".