VIDEO Iohannis, de Ziua Armatei Romane: "II comemoram pe cei care au luptat pentru apararea natiunii"

Seful statului a participat, duminica, la ceremonia desfasurata cu ocazia Zilei Armatei Romane la Mormantul Ostasului Necunoscut din Parcul Carol I."In fiecare an, pe 25 octombrie, sarbatorim Armata Romaniei si ii comemoram pe cei care de-a lungul istoriei au luptat pentru apararea natiunii si a statului roman. Imi exprim astazi recunostinta fata de eroii ostasi cazuti pe campul de lupta pentru apararea patriei si aduc un omagiu supravietuitorilor - veteranii de razboi. Dragostea si datoria lor fata de tara reprezinta exemple durabile pentru generatia tanara. Armata Romaniei, demna de trecutul si de eroii sai, ramane pentru poporul roman acelasi reper moral", a afirmat Iohannis.Potrivit sefului statului, Romania are astazi o armata "moderna" si "bine pregatita" care asigura indeplinirea angajamentelor asumate in cadrul Aliantei Nord-Atlantice si implementarea politicii de securitate si aparare comuna a Uniunii Europene."Dragi militari , in aceasta zi solemna, ma adresez dumneavoastra, continuatorii traditiilor de lupta ale poporului roman, care a stiut intotdeauna sa se mobilizeze in vremuri grele si sa lupte cu eroism. In semn de apreciere pentru efortul depus in vederea pastrarii identitatii nationale si pentru daruirea cu care s-a implicat in organizarea evenimentelor dedicate Centenarului Razboiului pentru Intregirea Neamului, am conferit Medalia Comemorativa 'Centenarul Razboiului pentru Intregirea Neamului' Ministerului Apararii Nationale. Militarii nostri, cei aflati in prezent in misiuni in tara sau in cadrul coalitiilor sau al aliantelor internationale, dovedesc ca spiritul de sacrificiu, de camaraderie si de disciplina sunt valori insusite si trasaturi de caracter definitorii ale poporului roman", a transmis presedintele Iohannis.El a adaugat ca, in prezent, Armata este privita si dintr-o alta perspectiva, militarii fiind angajati "intr-un altfel de razboi", cu un inamic "nevazut" si "foarte dificil de combatut" - noul coronavirus Seful statului a evidentiat ca implicarea Armatei Romaniei "in acest efort national", inca de la debutul pandemiei de COVID-19, "a fost exemplara"."Personalul de specialitate si cele mai adecvate mijloace de care Armata dispune au contribuit semnificativ la protejarea si salvarea vietilor cetatenilor si la limitarea, pe cat posibil, a raspandirii acestei boli. Salut eforturile medicilor militari si devotamentul lor total inca de la primele semne ale aparitiei virusului in tara noastra. Totodata, apreciez implicarea personalului militar si civil din Armata Romaniei care a avut misiuni specifice in perioada instituirii starii de urgenta si, ulterior, a declararii starii de alerta, o dovada in plus a sprijinului consistent dat autoritatilor nationale in confruntarea cu actuala criza sanitara. Armata Romaniei este pregatita nu numai sa apere populatia si teritoriul impotriva oricarei agresiuni externe, dar si sa sprijine autoritatile centrale si locale in situatii de criza", a subliniat Klaus Iohannis.El s-a adresat si studentilor din anul intai de la Institutul Medico-Militar, care au depus juramantul militar, mentionand ca are convingerea ca acestia vor raspunde "cu cinste" increderii pe care cetatenii patriei o au in ei.