Primarul Sectorului 6 vrea sa ceara proiect peisagistic pentru doua tunuri ruginite. "N-as vrea sa avem imagine de oras transnistrean, dar nici nu exclud ideea"

"Nu stiu cum, nu ma intrebati de unde, se intampla ca Primaria Sectorului 6 sa aiba de multi, multi ani doua tunuri in dotare. Sunt in proprietatea ADP.Acum, ele ruginesc pe undeva, vedeti fotografiile de sus.Zilele acestea amenajam peisagistic promenada Clubului Armatei, Steaua. Peisagistii imi spun ca le-ar putea folositi incadra in peisaj, dupa modelul unul alt club de fotbal, vedeti foto jos.Eu acum nu stiu ce sa zic, n-as vrea sa avem asa imagine de oras transnistrean, dar nici nu exclud ideea. Voi ce parere aveti, sa cer un proiect de incadrare peisagistica?", a postat Ciucu pe Facebook