Primele masini de lupta Piranha V sunt pregatite sa plece, in convoi, spre Craiova, pentru a fi predate Scorpionilor Rosii

Cu o intarziere de mai bine de un an, primele 36 de blindate Piranha V echipate de americanii de la General Dynamics la Uzina Mecanica Bucuresti (UMB) au fost predate recent Armatei Romane si vor fi operate de Brigada Multinationala Sud-Est. Totul dupa ce s-a incheiat etapa de receptie a primului lot de astfel blindate de lupta care intra in dotarea Armatei Romane, potrivit Adevarul. Sursa citata reaminteste ca din cauza acestor intarzieri, producatorul american a si platit catre Ministerului Apararii Nationale (MApN) penalizari de peste 8 milioane de euro. Conform partii americane, livrarile au fost intarziate de problemele unui telecomandat UT-30 Mk2 de 30 de milimetri, dar si de unele imperfectiuni descoperite de specialistii MApN la sistemele de comunicatii.Blindatele Piranha V pentru MApN vin in sase configuratii diferite (vehicul de lupta, punct mobil de comanda, MEDEVAC, CBRN etc.). In varianta principala, cea de lupta, capacitatea transportatorului Piranha V este de 3 membri ai echipajului si 8 militari total echipati. Blindatul este pus in miscare de un motor Scania de 600 de cai putere care este cuplat la o cutie de viteza automata. Are o raza operationala de 1.000 de kilometri, iar viteza maxima se ridica la 100 de kilometri pe ora.Piranha V dispune de un blindaj la standardul STANAG 4569, Nivelul 4 / 4b) care protejeaza militarii impotriva munitiei perforante. In plus, Piranha V ofera o protectie totala in cazul in care o masiva mina antitanc de 10 kilograme explodeaza sub podeaua blindatului.