Prioritatile de inzestrare ale Armatei Romane: Transportoare blindate pentru trupe, corveta multifunctionala si sistem de rachete sol-aer

Programele de investitii

Cresterea calitatii vietii personalului

"Vom intensifica relevanta Romaniei"

Cele cinci elemente esentiale

Acestea apar in Cartea Alba a Apararii, documentul privind strategia de aparare a tarii ce urmeaza a fi adoptata de Guvernul Orban."Sistemul de prioritizare a investitiilor utilizat la nivelul ministerului este menit saasigure realizarea si dezvoltarea capabilitatilor necesare Armatei Romaniei in vedereaindeplinirii misiunilor incredintate si angajamentelor asumate in context aliat.Un accent deosebit este pus pe eficientizarea procesului de inzestrare a ArmateiRomaniei, precum si pe cresterea gradului de implicare a industriei nationale deaparare in realizarea inzestrarii.Capabilitatile Armatei Romaniei se dezvolta in urmatoarele domenii: comanda, controlsicomunicatii, angajare, informatii, proiectiafortei, protectia fortei, sustinere sipregatirea fortei.Programele de investitii esentiale destinate sa asigure interesele de securitate alestatului romansunt:- Transportor blindat pentru trupe;- Autoturisme de teren blindate si neblindate de tip usor;- Sisteme C4I cu capabilitati de integrare ISTAR;- Avion multirol pentru Fortele Aeriene;- Vanator de mine;- Sisteme de rachete sol-aer cu bataie mare - HSAM;- Corveta multifunctionala;- Elicoptere;- Revitalizarea si modernizarea aeronavelor IAR-99 din dotarea MApN", se arata in documentul citat.Potrivit sursei citate la aceasta lista de prioritati se adauga si programele aprobate de CSAT prin Planul de inzestrare al Armatei Romaniei, precum si celelalte programe de investitii a caror valoare estimata depaseste 100 de milioane de euro pentru care Ministerul Apararii Nationale a obtinut aprobarea prealabila a Parlamentului pentru initierea procedurii de atribuire.Documentul citat mentioneaza ca unul din scopurile urmarite este si cresterea calitatii vietii personalului MApN"Eforturile din acest domeniu se vor concentra pe urmatoarele directii:-imbunatatirea cadrului legal privind salarizarea personalului armatei, in cadrulsistemului unic de salarizare a personalului bugetar;- modificarea si completarea cadrului legal si procedural care reglementeazaproblematica veteranilor de razboi, veteranilor din teatrele de operatii, ranitilor,invalizilor si urmasilor celor decedati in actiuni militare;- perfectionarea dialogului social, in scopul realizarii unui mecanism de comunicaremai eficient cu personalul Ministerului Apararii Nationale;- gestionarea si monitorizarea implementarii problematicii de gen la nivelulMinisterului Apararii Nationale;- realizarea si implementarea unui sistem integrat de management al problemelorsociale cu care se confrunta personalul Ministerului Apararii Nationale si familiileacestuia;- dezvoltarea de parteneriate avantajoase cu entitati guvernamentale si nonguvernamentale care pot contribui la realizarea unor proiecte sociale de interespentru Ministerul Apararii Nationale;- dezvoltarea mecanismelor de colaborare si conlucrare institutionala cu asociatiilesi fundatiile care isi desfasoara activitatea in sfera de responsabilitate aMinisterului Apararii Nationale", se mai arata in documentul citat."Guvernul pe care il conduc a considerat inca de la inceput apararea ca fiind unuldindomeniile prioritare, fapt concretizat atat in implementarea unei politici de apararecoerente, cat si prin asigurarea resurselor si finantarilor necesare dezvoltarii capacitatiide aparare a Romaniei.Vom actiona pentru a intensifica relevanta Romaniei de pivot regional de securitateprin consolidarea parteneriatului strategic cu tarile cu care avem semnate parteneriatestrategice", a subliniat premierul Ludovic Orban "CA 20 este conceputa intr-o noua paradigma strategica, diferita de cea a ultimilor 20de ani, in care atat Armata Romaniei, cat si aliatii nostri din NATO si UE ne-amconcentrat eforturile pe combaterea teorismului, in principal in misiunile din teatrelede operatii din Afganistan si Irak.Este o paradigma care se fundamenteaza pe premisaca, pentru a fi eficienti trebuie sa constientizam ca Armata se construieste inmodernitate, informatie cunoasterea si noi tehnologii", a sustinut si Nicolae Ciuca , ministrul Apararii.Ministrul Ciuca a precizat ca pentru dezvoltarea strategiei de aparare sunt necesare cinci elemente."Scopul final urmarit este consolidarea posturii de aparare si descurajare, prindezvoltarea acelor tipuri de forte si capabilitati care sa ne permita sa ripostam oricaruiposibil agresor, indiferent de marimea fortei acestuia, de o maniera care sa faca oagresiune impotriva noastra prea costistisitoare pentru a fi incercata.Pentru aceasta avem nevoie de cinci elemente esentiale, ale caror dezvoltare este urmarita cuconsecventa in prezentul document de planificare a apararii: capabilitati de inaltatehnologie, o resursa umana inalt educata si foarte bine instruita, o puternica industriede aparare autohtona, dezvoltarea unei culturi institutionale centrata pe cunoastere siinovatiesi, nu in ultimul rand, rezilienta", a mai precizat ministrul Ciuca.