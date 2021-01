Romania, in scadere in clasamentul mondial al puterilor militare

Dupa cum era de asteptat, SUA se afla pe locul 1, urmata de Rusia si China. Topul primelor 10 forte militare ale lumii este completat de India, Japonia, Coreea de Sud, Franta, Marea Britanie, Brazilia si Pakistan. Ordinea se pastreaza neschimbata fata de anul trecut, scrie publicatia DefenseRomania.ro Romania se afla pe locul 41, in scadere fata de raportarea anterioara a Global Firepower . Tara noastra a facut schimb de locuri cu Singapore. Urmatoarea in clasament dupa Romania este Argentina.Dintre tarile est-europene, cel mai bine clasata este Polonia pe 23, urmata de Ucraina pe 25 - aceasta aflata in crestere. Cehia ocupa pozitia 34, Belarusul 50 - aflandu-se in crestere, Ungaria 55, Slovacia 58, Serbia 61 - fiind si ea in urcare, Croatia 63 - tot in crestere, iar Bulgaria se afla pe 67 - in scadere.Pentru a realiza acest clasament, Global Firepower foloseste peste 50 de factori cu ajutorul carora determina indexul de putere (PowerIndex - PwrIndx) al unei tari. Prin factorii respectivi se evalueaza diverse categorii cum ar fi inzestrarea cu tehnica militara (forte aeriene, terestre, navale), puterea financiara, produsul intern brut, capacitatea logistica, geografia, reteaua de drumuri , rezervele de combustibili etc. O tara este considerata cu atat mai puternica din punct de vedere militar, cu cat indexul de putere se apropie de 0,0000.Azerbaidjanul si Armenia, doua state care s-au aflat in conflict in 2020, ocupa pozitiile 64 (PwrIndx = 1,0507), respectiv 100 (PwrIndx = 2,4184). Turcia si Grecia, intre care s-au manifestat tensiuni mari anul trecut, se afla pe pozitiile 11 (0,2118), respectiv 29 (PwrIndx = 0,4976).Formula folosita de Flobal Power permite tarilor mai mici si avansate din punct de vedere tehnologic, sa concureze cu cele mai mari, dar mai putin dezvoltate.CITESTE SI: