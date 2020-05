Romania va trimite si in SUA ajutor medical: 15 medici militari si specialisti CBRN

Ziare.

MApN a transmis, intr-un comunicat de presa, ca ministrul Nicolae Ciuca a avut, marti, o convorbire telefonica cu secretarul american al Apararii, Mark T. Esper.Agenda discutiilor a inclus aspecte de interes comun privind solidaritatea in combaterea pandemiei generate de virusul SARS-CoV-2 si cooperarea intre armatele celor doua tari, atat din perspectiva bilaterala, cat si in context aliat.Intre altele, cei doi inalti demnitari au evaluat situatia de securitate din mediul international si din regiunea Marii Negre, in special in contextul evolutiei pandemiei SARS-CoV-2."In acest context, a fost exprimata aprecierea pentru ajutorul reciproc acordat in eforturile de combatere a pandemiei: acoperirea de catre Statele Unite a cheltuielilor pentru executarea unei misiuni cu o aeronava C-17 Globemaster III din dotarea Unitatii Multinationale de Transport Strategic, care a transportat, in luna aprilie, echipamente de protectie medicala de la Seul la Bucuresti, respectiv", se arata in comunicatul ministerului Amintim ca Romania a trimis pana acum ajutor medical in Italia si Republica Moldova.A.D.