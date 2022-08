Rusii nu ne scapa din ochi: Misiuni de lupta in Marea Neagra, sub atenta supraveghere

O nava militara ruseasca a supravegheat exercitiul de luni, din Marea Neagra, la care au participat o mie de militari romani si francezi.

Comandantul fregatei Regina Maria, comandorul Marian Ciobotaru, a explicat scopul acestor exercitii: perfectionarea procedurilor de lucru in comun cu structurile NATO.

"Fregata Regina Maria a efectuat actiuni in comun cu fregata Jean Bart (foto), apartinand Marinei Natinoale Franceze, in scopul perfectionarii tacticilor si procedurilor de lucru in comun cu structuri NATO.

Am executat o serie de misiuni specifice pentru lupta antisubmarin, de aparare antiaeriana si de executare a supravegherii traficului maritim. Am executat si o tragere de artilerie, un exercitiu de aparare apropiata a navei impotriva amenintarilor asimetrice si, in cadrul antrenamentului specific de vitalitate, am remediat incidentele aparute in cazul unui incendiu", a afirmat comandorul Marian Ciobotaru, citat de News.ro.

Misiuni de cautare si atac de submarin in Marea Neagra

Intrebat despre o nava militara ruseasca ce a supravegheat antrenamentele, comandantul fregatei Regina Maria a spus ca aceasta nu a perturbat desfasurarea exercitiilor pe mare.

"Consideram ca, atat timp cat ne desfasuram activitatile in apele internationale, nu au fost implicatii care sa ne perturbe desfasurarea exercitiilor si antrenamentelor pe mare", a mentionat comandantul fregatei Regina Maria.

Dupa incheierea exercitiului cu fregata franceza Jean Bart, navele apartinand Fortelor Navale Romane vor mai ramane in Marea Neagra pentru continuarea exercitiilor pana in 25 mai.

"Navele apartinand Fortelor Navale Romane vor desfasura pana pe 25 mai misiuni de lupta si de antrenament in raioanele maritime. Militarii vor executa trageri de artilerie, trageri antiaeriene, cautare antisubmarin, dragaj", a spus loctiitorul comandantului Flotei, comandorul Ion Condur.

Nave NATO din Marea Neagra, folosite de avioanele ruse pentru scenarii de atac

Nu e prima data cand rusii urmaresc exercitii militare desfasurate in Marea Neagra.

Astfel, in martie 2015, un exercitiu NATO in Marea Neagra a fost supravegheat de rusi, ministrul Apararii de atunci, Mircea Dusa, asistand la eveniment la bordul fregatei Regina Maria. Atunci, un avion de cercetare rusesc a survolat zona in timpul exercitiul la o inaltime de 3.000 de metri.

"Cred ca este normal ca avioane de supraveghere electronica sa culeaga informatii despre ceea ce se intampla pe Marea Neagra, asa cum si avioanele NATO culeg informatii din aceasta zona. Nu cred ca este coincidenta. Se stie ca exista acest exercitiu pe Marea Neagra si culeg informatiile despre acest exercitiu", afirma la acel moment Mircea Dusa.

Rusii, cu ochii pe exercitiile NATO in Marea Neagra: Cum asculta tot ce se discuta pe fregata Regina Maria

Si in luna aprilie a acestui an, un exercitiu la care au participat fregata Regina Maria si o fregata canadiana a fost monitorizat de militari rusi.

"De cand am intrat in Marea Neagra a fost o prezenta ruseasca. Acest lucru nu ne-a afectat si nu ne-a ingreunat operatiunea", declara atunci comandantul navei canadiene HMCS Fredericton, Trevor MacLean, care preciza ca supravegherea a fost realizata atat cu ajutorul navelor rusesti, dar si cu avioane.

Militarii romani spun ca sunt obisnuiti cu asemenea practici.

La exercitiile desfasurate luni, care au avut loc in apele teritoriale romanesti si in apele internationale ale Marii Negre, au luat parte o mie de militari romani si francezi. Din partea Fortelor Navale Romane au participat doua fregate, o corveta, doua nave purtatoare de rachete, doua dragoare maritime si doua elicoptere Puma Naval, din partea Fortelor Aeriene Romane - doua avioane MIG 21 LanceR de la Baza 86 Aeriana Borcea, iar din partea Marinei Militare Franceze a fost prezenta fregata Jean Bart.

