Europa Libera: Serviciul secret al Armatei a incercat sa verifice calculatoarele instantei care l-a arestat pe generalul Iulian Gherghe

Generalul retinut pentru o delapidare de 180.000 de euro

Potrivit sursei citate, trei judecatori de la Curtea Militara de Apel au cerut presedintelui Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) sa verifice daca a fost afectata independenta judecatorilor, dupa ce ofiteri ai Directiei contrainformatii si securitate militara (DCISM) din cadrul MApN, au incercat sa verifice calculatoarele celor trei magistrati "Confirm existenta unei sesizari catre Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) din partea a trei magistrati de la Curtea de Apel Militara pentru a stabili daca s-a adus atingere independentei judecatorilor. De existenta acestui control al unei structuri de contrainformatii a Armatei stia si CSM-ul, solicitarea pentru a studia documentele clasificate fiind inca de acum un an.Acest control nu a fost impiedicat. Doar ca ofiterii au cerut acces si la documentele neclasificate, adica la calculatoarele judecatorilor si ale grefierilor. Cererea a fost aprobata verbal de presedintele instantei care a venit din concediu pentru asta. Eu, impreuna cu domnii judecatori Luchian Constantinescu si Constantin Ciuculescu ne-am opus acestei solicitari", a declarat pentru RFI, George Matei, purtatorul de cuvant al Curtii Militare de Apel.Intrebat daca nu i se pare curioasa solicitarea ofiterilor de contrainformatii in conditiile in care generalul in rezerva Iulian Gherghe, fostul adjunct al Directiei Generale de Informatii a Apararii (DGIA), structura in subordinea careia se afla DCISM, a fost arestat chiar de catre George Matei sub acuzatia de delapidare, purtatorul de cuvant a declarat ca "este o coincidenta care poate sa ridice unele semne de intrebare. Nu pot sa apreciez mai mult, ar insemna sa speculez", ne-a mai declarat George Matei. Generalul maior Iulian Cristian Gherghe, fost director adjunct al serviciului secret al armatei - Directia Generala de Informatii a Apararii , a fost arestat preventiv saptamana trecuta, fiind acuzat ca a delapidat 180.000 de dolari din fondurile destinate situatiilor de criza.El si-ar fi insusit fara drept, pe 27 noiembrie 2018, suma de 179.470 USD din fondurile DGIA, scop in care a falsificat si folosit mai multe inscrisuri.Timp de un an, banii au fost tinuti intr-un seif, iar Gherghe s-a folosit de ei pentru a-si cumpara un teren in Corbeanca pentru a-si construi o casa.Generalul-maior (r) Iulian Cristian Gherghe a fost trecut in rezerva pe 26 februarie, prin decret prezidential.Directia generala de informatii apararii asigura obtinerea, prelucrarea, verificarea, stocarea si valorificarea informatiilor si datelor referitoare la factorii de risc si amenintarile interne si externe, militare si nonmilitare, care pot afecta securitatea nationala in domeniul militar, se arata pe site-ul institutiei.