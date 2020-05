Soldatii au depus coroane de flori in cimitirul gresit de Ziua Eroilor. Explicatia MApN

Ziare.

Ministerul Apararii Nationale a incercat, vineri, sa justifice greseala si a sustinut ca militarii au avut... emotii."Au fost doua momente simultane in care s-au depus coroane de flori. La Monumentul Eroilor din Piata Centrala din Turda si la cimitir, unde s-a gresit.Cativa militari au depus coroane de flori in cimitirul din municipiu. Dintr-o regretabila eroare ei au depus coroanele la monumentul eroilor rusi si nu la romani. Este o eroare din cauza emotiilor, probabil", a spus pentru Actual de Cluj Oliver Anghel, purtatorul de cuvant al Ministerului Apararii Nationale.Anghel a adaugat insa ca "Ziua Eroilor se refera la toti eroii cazuti in lupta pe teritoriul Romaniei. Autoritatile publice, institutiile de orice fel si cetatenii au obligatia sa ingrijeasca toate mormintele de pe teritoriul Romaniei. Exista si reciprocitati. Acum un an de zile, militarii romani au fost in Rusia, unde au fost comemorati militarii romani cazuti la Stalingrad".Intrebat daca vor fi trasi la raspundere cei care au comis greseala, purtatorul de cuvant al MApN a spus ca nu li se poate imputa colegilor sai faptul ca au incalcat legea."Acum interpretati legea? Stiu doar ca s-a gresit. Probabil din cauza emotiilor. Nu stiu cine sunt colegii care au participat, nu le stiu numele, eu sunt la Bucuresti, dar nu le putem imputa ca au incalcat legea. Analizam ce s-a intamplat si vedem ce stabilesc colegii de acolo. Nu stiu cine a coordonat evenimentul. Colegii nostri sunt depunatori de coroane acolo, nu stiu cine a condus evenimentul", a completat acesta.