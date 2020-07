SUA: Cel putin 54 de oameni impuscati, dintre care 7 fatal, in incidente armate din Chicago

In mare parte din aceste incidente victimele se pare ca au fost simpli trecatori.Anuntul vine in contextul in care cu cateva zile mai devreme politia din Chicago facea cunoscut ca, desi nivelul general de criminalitate a scazut cu 9%, numarul omuciderilor si cel al incidentelor armate au crescut cu 48%, respectiv 46% comparativ cu aceeasi perioada din 2019.Pe de alta parte, bilantul din weekendul care tocmai s-a incheiat este mai scazut fata de cel din weekendul precedent, cand au fost ucisi 13 oameni.Richard Rosenfeld, criminolog la Universitatea Missouri-St.Louis, a declarat pentru CNN ca este posibil ca aceasta crestere a actelor de violenta din SUA, care pe ansamblu inca nu a ajuns din urma nivelul inregistrat in anii 1990, sa fie legata de tulburarile declansate de moartea lui George Floyd in timpul arestarii sale de catre politie, la sfarsitul lui mai, in Minneapolis, in conditiile in care atunci cand oamenii nu au incredere in politie pot fi tentati sa creada ca trebuie sa-si caute dreptatea singuri.Totusi, acest fel de justitiarism poate duce la aparitia de victime in randul persoanelor nevinovate. Saptamana trecuta, un bebelus de un an din Brooklyn a fost impuscat in timp ce se afla in carucior, la un picnic.Richard Rosenfeld a mai spus pe CNN ca redeschiderea statelor si oraselor dupa carantina duce indiscutabil la astfel de cresteri.