VIDEO Militarii romani care au refuzat sa deschida focul asupra revolutionarilor in '89. "M-am gandit ca e o tragedie nationala"

Lumea se uita la noi cu scarba, cu ura, iar altii cu frica

"Oriunde calcam erau tuburi de cartuse de razboi"

In 1989, Marian Hetea avea 34 de ani, era locotenent major artilerist la Unitatea Militara 01215 Floresti. Dupa declansarea evenimentelor de la Timisoara, la unitate s-a dat alarma de lupta partiala, iar pe 21 decembrie, in jurul orei 15.00, s-a primit ordin ca militarii sa intre in Cluj-Napoca. Hetea a primit comanda a opt militari in termen, inarmati cu cate 300 de cartuse de razboi, desi erau nepregatiti pentru astfel de misiuni.Grupa lui a fost pozitionata vizavi de fabrica de bere Ursus, pe strada Motilor, principala artera care facea legatura intre cel mai mare cartier muncitoresc, Manastur, si centrul orasului. Erau instruiti din unitate cum trebuie sa actioneze: "Vom fi pusi in situatia de a trage in tinte vii, vom face uz de arma in caz de nevoie... vom trage chiar in plin fara crutare... pentru ca cei care vor face razmerita nu sunt oameni".Marian Hetea apare in excelentul documentar "Decembrie Rosu", realizat anul trecut de catre TVR, unde povesteste ca misiunea lor era sa opreasca "huliganii" sa ajunga in centrul orasului, dar si sa-i blocheze pe studenti sa coboare pe strada Marginasa, artera care mergea din complexul Hasdeu si pana in zona fabricii de bere.Marian Hetea a povestit cum a ales sa-si duca oamenii pe o strada laturalnica, unde a avut grija sa-i calmeze si cum au ajuns in curtea unor oameni care tocmai taiasera porcul si au ascultat cu totii Radio Europa Libera unde au aflat despre evenimentele din intreaga tara."Eu eram comandatul unui pluton, aveam opt militari in subordine. Cu misiunea, o aveam eu, de a opri fortele perturbatoare a ordinii publice care ar fi coborat pe Str. Marginasa. Fortele perturbatoare, era clar, erau studentii din Hasdeu. Doamne ajuta, Ceausescu le daduse vacanta cu doua zile mai devreme.Trecea lumea pe langa noi si lumea se uita cu scarba, cu ura - altii cu frica, ca eram inarmati. Asa am observat eu cand ii vedeam trecand spre case. Dar sigur, erau multi care ne priveau si cu compasiune, isi dadeau seama ca eram intre ciocan si nicovala. Inarmarea soldatilor se face cu unitatea de foc, adica 300 de cartuse de razboi. Erau conditiile unei tragedii fara seaman, mai ales daca vorbim de oameni lipiti unul de altul. Un astfel de glont trece prin noua oameni. Nu ca as vrea sa disculp armata ca institutie, dar daca se lasau o singura data armele la orizontala era macel.Cand s-o deschis focul la Libraria Universitatii, ca acolo s-a tras prima data in Cluj Napoca, aveai senzatia ca se trage la 50-60 de metri. Nu aveai experienta sa iti dai seama unde se trage.Cand mi-a spus un cunoscut pe care-l intalnisem pe strada ca armata trage in oameni atunci a fost momentul in care am luat militarii si i-am dus sus pe strada. Si stateam in fata unei curti, si familia respectiva taiase porcu, si vazand ca suntem linistiti si auzind ca ii calmam pe soldati au venit cu o farfurie de jumari, o franzela si un cancioc de apa. In acel moment in care stateam de vorba, cineva din familie vine si spune ca "e mort peste mort in Piata Mihai Viteazul". Atunci am zis "am pus-o". M-am gandit ca e tragedie nationala.Si l-am rugat pe om, "iti mere radio? Poti sa dai pe Europa Libera? Da cum sa nu, ca toata seara ii ascult". Da-i drumul sa ascultam. Ceea ce povestea ei era cam cu jumatate de ora intarziere. Asa am aflat de demonstratiile din toate orasele din tara", a povestit Marian Hetea."In jurul orei 16.30, dinspre cartierul Manastur se aude vuietul unei mari multimi de oameni care strigau: "Doina Cortea", "Jos Ceausescu", "Jos Comunismul". Inaintarea multimii este oprita de focuri de arma . Incremenesc. Nu-i posibil asa ceva. Regret amarnic ca m-am facut ofiter in armata. Aud lumea cum se adaposteste de gloante urcand pe strada Marginasa. Ce se intampla daca nu intram in curte parasind dispozitivul?", a declarat militarul intr-un interviu recent acordat ziarului "Adevarul" . Dupa o vreme s-a lasat linistea, iar in jurul orelor 23.00, Hetea a coborat cu oamenii sai pe strada Motilor, in zona Fabricii de bere.Militarii trasesera focuri de avertisment, dar si spre oameni. "Unii din exces de zel au impuscat oamenii, altii din cauza panicii, a fricii", crede Hetea. Cand il vede, comandatul unitatii, colonelul Burtea Valeriu, il ameninta cu Curtea Martiala pentru parasirea dispozitivului in caz de razboi si ii ordona sa preia comanda intregului dispozitiv.La vederea militarilor, manifestantii se opresc la cateva sute de metri distanta: "La un moment dat, un grup de cateva persoane se desprinde si inainteaza spre noi. In acel moment, merg singur, cu mainile ridicate, spre ei. Ma gandeam ca astfel soldatii nu vor trage. Raman toti uluiti. Scandarile inceteaza. Cei din grup, vazand ca au cu cine discuta ma roaga sa primim o delegatie pentru discutii".Hetea se intoarce si raporteaza comandantului, care striga suficient de tare sa fie auzit si de manisfestanti: "Nu parlamentam!". Acestia incep sa huiduie si sa inainteze. "Atunci comand "stai!", "stai ca trag!", "foc de avertisment!" Multimea se opreste. Un cetatean incearca sa se streacoare sub un troleu oprit cu burduful in marginea trotuarului. In acel moment, pe langa mine iese furios maiorul Cocan Laurentiu, care furios, incepe sa traga foc dupa foc spre om. Raman consternat. Ma intorc spre comandant, care era langa noi si-l rog sa-mi ia comanda, spunand ca doresc sa parasesc misiunea. Ma intreaba "de ce" si cand ma uit spre Cocan care continua sa traga dupa cetatean intelege si imi permite sa plec". Peste putin timp, apar scutierii Ministerului de Interne care imprastie in cateva minute multimea fara sa mai moara nimeni. Pe la miezul noptii, militarii se retrag la unitate.A doua zi, dimineata, armata a iesit din nou in oras, insa Hetea si grupa lui au fost lasate in unitate. Locotenentul era sigur ca va fi executat. In jurul orei 14.00, militarii au revenit la cazarma intrucat situatia se schimbase: dictatorul a fugit, revolutia a invins. Comandantul l-a chemat atunci la el si l-a laudat pentru modul cum a actionat.Judecatorii instantei supreme au dat in martie 2006 sentinta finala in procesul Revolutiei de la Cluj mentinand condamnarile la 9 ani de inchisoare pentru Col. Valeriu Burtea si Lt. Col. Cocan Laurentiu pentru instigare, prin participatie improprie, la omor deosebit de grav."Pe str. Motilor, unde era dispus dispozitivul comandat de col. Burtea Valeriu, pe atunci maior, circulatia pietonala si auto a fost permisa pana spre seara. Pentru ca lt. major Hetea Marian a retras grupa de militari aflata sub comanda sa, din dispozitivul mentionat, inculpatul Burtea Valeriu a constituit o alta grupa, sub comanda maiorului Cocan Ioan Laurentiu, care a primit misiunea de a impiedica trecerea coloanei de manifestanti, avand in fata trei autovehicule de mare capacitate, cu farurile aprinse, ce a aparut in fata acestui dispozitiv, la lasarea serii.In jurul orelor 18:00 coloana de manifestanti s-a apropiat de dispozitivul comandat de inculpatul Cocan Ioan Laurentiu. Pentru oprirea coloanei au fost facute somatii si apoi s-a executat foc de avertisment in plan vertical, din ordinul ofiterului mentionat. In urma acestor focuri de arma autovehiculele au fost oprite. Observand insa ca nimeni nu a fost ranit, manifestantii au ajuns la concluzia ca militarii erau dotati numai cu munitie de exercitiu. Cu toate acestea, coloana de manifestanti nu a mai inaintat, iar cei aflati in autobasculante au coborat. Pentru ca militarii din dispozitiv erau orbiti de farurile aprinse, inculpatul Cocan Ioan Laurentiu a ordonat deschiderea focului, in plac orizontal, spre farurile autobasculantelor", se arata in motivarea sentintei Instantei Supreme din 2006 a Revolutiei de la ClujInalta Curtea de Casatie si Justitie l-a dat exemplu pe locotenentul Hetea: "Impuscarea victimelor putea fi evitata, prin recurgerea la manevre de deplasare a trupelor pe strazi laturalnice, asa cum a procedat locotenentul major Hetea Marian", arata judecatorii.In incidentele de pe strada Motilor, din zona Fabricii de bere, din Cluj-Napoca au murit 9 persoane si 13 au fost ranite.