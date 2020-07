VIDEO Numarul crimelor din Mexic a atins un nou maxim record in prima jumatate a anului 2020. Cartelurile, mai puternice decat armata mexicana

#Mexico

Esto es el Cartel Jalisco Nueva Generacion, en vehiculos blindados, armados hasta los dientes, coreando a su lider Nemesio Oseguera 'El Mencho'.



Politica de AMLO: "no le hare la guerra a nadie". Narcos, recapaciten "por sus familias y sus mamacitas".

Mexicul a fost scena violentelor bandelor de multi ani, iar guvernele care s-au succedat la putere nu au reusit sa rezolve problema.Cartelurile din Mexic sunt mai bine inarmate, chiar si decat armata Potrivit celor mai recente date disponibile, anul trecut au avut loc un numar record de peste 34.600 de crime.Presedintele Andres Manuel Lopez Obrador promis dupa venirea sa la putere, in decembrie 2018, ca va reduce violentele cu o noua strategie, dar numarul omorurilor a continuat sa creasca.In primele sase luni ale anului 2020 au avut loc 17.439 de crime, cu 1,7% mai multe fata de aceeasi perioada a anului trecut, potrivit datelor prezentate de ministrul Securitatii, Alfonso Durazo, intr-o conferinta de presa comuna cu presedintele Lopez Obrador.In timp ce crimele au scazut in iunie cu 2,2% comparativ cu luna precedenta, acesta fiind al treilea declin lunar consecutiv, Durazo a recunoscut ca cifrele raman "foarte ridicate in termeni absoluti".Numarul de cazuri de crima asupra femeilor, din cauza genului lor, a crescut cu 9,2% in primele sase luni, la 489.Reducerea durabila a numarului de crime va fi un proces de durata, in timp ce guvernul actioneaza pentru reducerea saraciei si a altor cauze ale acestor fapte, a subliniat Durazo.In schimb, alte fapte grave, intre care rapirile si jafurile, au scazut in timpul pandemiei de coronavirus